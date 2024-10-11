Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Pemotor Misterius Tembak Pasutri di Kota Batu, Suami Luka Parah

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |11:43 WIB
Kronologi Pemotor Misterius Tembak Pasutri di Kota Batu, Suami Luka Parah
TKP penembakan di Kota Batu. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

KOTA BATU – Polisi mengungkap kronologi sepasang suami istri (pasutri) di Kota Batu menjadi korban penembakan Orang Tak Dikenal (OTK). Peristiwa ini terjadi di Jalan Wukir, Kelurahan Temas, atau tepat di depan Kantor Kelurahan Temas, Kecamatan Batu Kota, Kota Batu.

Kapolsek Batu AKP Anton Hendry Subagio menuturkan, pihaknya menerima informasi awal dari warga adanya penembakan pukul 13.30 WIB. Korban Atok Sugiarto, istrinya Reni, dan satu anaknya saat itu tengah melaju timur atau Torongrejo ke barat naik sepeda motor. Mereka sempat disalip terduga pelaku yang naik sepeda motor yang berjalan searah dengannya.

"Kemudian dia mendahului menuju arah Lippo Plaza, ternyata si terduga pelaku putar balik di depan kantor kelurahan ini, kemudian mengeluarkan sejenis pistol ditembakan kepada sepasang suami istri tersebut," kata Anton Hendry Subagio, ditemui di lokasi kejadian, pada Kamis petang (10/10/2024).

Korban atas nama Atok Sugiarto itu terkena tembakan di dada sebelah kiri saat mengendarai sepeda motor. Seketika darah langsung keluar darı tubuhnya, sehingga menghentikan laju kendaraannya.

"Yang terkena tembakan di depan (suaminya). Korban menepikan sepeda motornya di depan kantor kelurahan karena kesakitan, dan pelaku melarikan diri ke arah utara Pandanrejo," ungkap dia.

Korban Atok Sugiarto (35) warga Jalan Wukir, Kota Batu langsung dilarikan ke RS Hasta Brata, untuk mendapatkan perawatan pertama. Namun dalam peristiwa ini dipastikan tidak ada barang berharga yang hilang darı korban.

"(Kondisi istri dan anak) Yang jelas juga shock mereka karena ada kejadian penembakan ini, juga tadi ada anak kecilnya dibonceng di tengah mungkin terkena cipratan darahnya, kalau misal dibonceng depan, bisa jadi kena anaknya penembakan itu tadi," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175585//penembakan_di_tanah_abang-nC6O_large.jpg
Penyerangan Brutal di Warkop Tanah Abang, 2 Orang Kena Tembak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175199//kasus_penembakan-KEBg_large.jpg
Tragis! Petani di OKI Ditembak Teman Gegara Dendam Masalah Hutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169664//penemuan_mayat-o7eG_large.jpg
Geger! Warga Jambi Temukan Mayat Pria dengan Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164276//penemuan_mayat-R8Uv_large.jpg
20 WNI Ditembak OTK saat Berburu Illegal di Timor Leste, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753//luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161336//sidang_aipda_robig-yaHR_large.jpg
Aipda Robig, Polisi Penembak Mati Siswa SMA di Semarang Divonis 15 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement