Kronologi Pemotor Misterius Tembak Pasutri di Kota Batu, Suami Luka Parah

KOTA BATU – Polisi mengungkap kronologi sepasang suami istri (pasutri) di Kota Batu menjadi korban penembakan Orang Tak Dikenal (OTK). Peristiwa ini terjadi di Jalan Wukir, Kelurahan Temas, atau tepat di depan Kantor Kelurahan Temas, Kecamatan Batu Kota, Kota Batu.

Kapolsek Batu AKP Anton Hendry Subagio menuturkan, pihaknya menerima informasi awal dari warga adanya penembakan pukul 13.30 WIB. Korban Atok Sugiarto, istrinya Reni, dan satu anaknya saat itu tengah melaju timur atau Torongrejo ke barat naik sepeda motor. Mereka sempat disalip terduga pelaku yang naik sepeda motor yang berjalan searah dengannya.

"Kemudian dia mendahului menuju arah Lippo Plaza, ternyata si terduga pelaku putar balik di depan kantor kelurahan ini, kemudian mengeluarkan sejenis pistol ditembakan kepada sepasang suami istri tersebut," kata Anton Hendry Subagio, ditemui di lokasi kejadian, pada Kamis petang (10/10/2024).

Korban atas nama Atok Sugiarto itu terkena tembakan di dada sebelah kiri saat mengendarai sepeda motor. Seketika darah langsung keluar darı tubuhnya, sehingga menghentikan laju kendaraannya.

"Yang terkena tembakan di depan (suaminya). Korban menepikan sepeda motornya di depan kantor kelurahan karena kesakitan, dan pelaku melarikan diri ke arah utara Pandanrejo," ungkap dia.

Korban Atok Sugiarto (35) warga Jalan Wukir, Kota Batu langsung dilarikan ke RS Hasta Brata, untuk mendapatkan perawatan pertama. Namun dalam peristiwa ini dipastikan tidak ada barang berharga yang hilang darı korban.

"(Kondisi istri dan anak) Yang jelas juga shock mereka karena ada kejadian penembakan ini, juga tadi ada anak kecilnya dibonceng di tengah mungkin terkena cipratan darahnya, kalau misal dibonceng depan, bisa jadi kena anaknya penembakan itu tadi," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)