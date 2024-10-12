Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ngecas Handphone saat Tidur, Driver Ojol Hangus Terbakar 

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |01:30 WIB
<i>Ngecas</i> Handphone saat Tidur, <i>Driver</i> Ojol Hangus Terbakar 
Ilustrasi
A
A
A

BATAM - Seorang pemuda yakni Bastian Sihombing mengalami luka bakar serius, setelah handphonenya meledak lalu terbakar. Bastian pun mengalami luka bakar lantaran handphonenya meledak dan terbakar, Jumat (11/10/2024) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Menurut Kapolsek Batam Kota Kompol Anak Agung Made Winarta, korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengecas handphonenya lalu terlelap tidur. Tanpa disadari kabel handphone yang dipakai korban terbakar dan membakar kasur tempat korban tidur.

"Jadi korban sama kakaknya kontrak disana dan korban mengecas handphone tertidur tiba tiba meledak handphonenya hingga membakar kasur yang ditempati dikorban," kata Kapolsek Batam Kota.

Dijelaskannya, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 90 persen dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Batam Kota

"Koran mengalami luka bakar sekitar 90 persen saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Baram Kota," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641//kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623//kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177472//bp_batam-jB7Z_large.jpg
RI Tawarkan Batam Jadi Pusat Investasi Dunia ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424//kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229//kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041//kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement