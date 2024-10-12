Ngecas Handphone saat Tidur, Driver Ojol Hangus Terbakar

BATAM - Seorang pemuda yakni Bastian Sihombing mengalami luka bakar serius, setelah handphonenya meledak lalu terbakar. Bastian pun mengalami luka bakar lantaran handphonenya meledak dan terbakar, Jumat (11/10/2024) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Menurut Kapolsek Batam Kota Kompol Anak Agung Made Winarta, korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ini mengecas handphonenya lalu terlelap tidur. Tanpa disadari kabel handphone yang dipakai korban terbakar dan membakar kasur tempat korban tidur.

"Jadi korban sama kakaknya kontrak disana dan korban mengecas handphone tertidur tiba tiba meledak handphonenya hingga membakar kasur yang ditempati dikorban," kata Kapolsek Batam Kota.

Dijelaskannya, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar 90 persen dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Batam Kota

"Koran mengalami luka bakar sekitar 90 persen saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Baram Kota," tutupnya.

