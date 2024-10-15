Pemuda Ini Tewas dengan Sejumlah Tusukan di Pangkuan Kekasih

METRO - Imam Ardiansyah (27) warga Metro, Lampung tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Saat ini, polisi tengah memburu para pelaku yang identitasnya sudah diketahui.

Dari video yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat korban tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan. Selain itu, tampak seorang wanita yang diduga kekasihnya menangis sambil meminta bantuan untuk mengevakuasi korban.

Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, pada Senin 14 Oktober 2024 malam.\

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas.

"Benar, tadi malam terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban atas nama Imam meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di Kota Metro," ujar Umi, Selasa (15/10/2024).