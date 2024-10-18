Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menyapa Warga Sulubombong, Ahmad Ali Akan Muluskan Infrastruktur Jalan Jika Jadi Gubernur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |17:14 WIB
Menyapa Warga Sulubombong, Ahmad Ali Akan Muluskan Infrastruktur Jalan Jika Jadi Gubernur
Cagub Sulteng Ahmad Ali menyapa warga di Desa Sulubombong, Mantoh, Banggai, pada Jumat (18/10/2024). (Foto: dok Ist)
BANGGAI - Ahmad Ali disambut antusias ribuan warga di Desa Sulubombong, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai. Kehadiran calon gubernur (Cagub) nomor urut 1 itu dalam rangka menggelar kampanye dialogis, Jumat (18/10/2024).

Saat tiba di desa kediaman mayoritas komunitas Suku Balantak, calon gubernur yang erat dengan tagline Beramal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri) itu terkejut karena telah disiapkan tandu oleh warga setempat.

Anggota DPR RI dua periode itu pun disambut secara adat, lalu ditandu bak raja oleh warga setempat menuju lokasi kampanye. Dia juga disambut seni tradisional Tarian Putri Balantak. Lalu digandeng oleh tokoh adat menuju panggung kampanye.

Ahmad Ali diperlakukan secara spesial, lantaran diharap dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk bisa lebih sejahtera dan membawa perubahan bagi daerah.

"Kita ini sudah puluhan tahun jalan begini-begini terus saja, tidak pernah bagus. Semoga kita bisa dibantu nanti perbaiki jalan," ujar Agus, salah satu warga yang berharap Ahmad Ali bisa membawa perubahan di Sulawesi Tengah jika terpilih sebagai gubernur.

Halaman:
1 2
      
