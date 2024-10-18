Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiga Rumah di Lebak Ludes Diamuk Si Jago Merah Usai Bocah Main Korek Api

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |01:57 WIB
Tiga Rumah di Lebak Ludes Diamuk Si Jago Merah Usai Bocah Main Korek Api
Ilustrasi
A
A
A

LEBAK - Tiga rumah di Kampung Sorok, Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ludes dilahap si Jago Merah, Kamis (17/10/2024). Penyebabnya diduga usai seorang bocah bermain korek api.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 14.20 WIB, bocah berusia 3 tahun yang tak lain anak dari salah satu pemilik rumah tengah bermain korek api. Seketika api menyebar ke beberapa bagian rumah yang mudah terbakar.

"Tiga rumah milik Sudarmo dan Suhendra. Dugaan sementara karena anak korban sedang bermain korek api,"kata anggota Damkar Kabupaten Lebak, Ade Apriadi saat dihubungi.

Menurut dia, untuk melakukan evakuasi pihaknya mengerahkan dua unit damkar. Proses pemadaman berlangsung selama 60 menit atau satu jam.

"Kerugian sekitar 50 juta, karena rumah juga habis terbakar, motor, sepeda listrik hingga televisi,"tuturnya.

Dalam proses pemadaman, terang Ade, pihak Damkar Lebak juga turut dibantu oleh warga sekitar sehingga proses evakuasi berlangsung cepat.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178913//kebakaran_di_tambora-XKAe_large.jpg
Rumah di Tambora Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572//kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522//viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178334//ilustrasi-kRtO_large.jpg
Berusaha Bunuh Kecoa, Perempuan Korsel Malah Bakar Gedung Apartemennya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3178067//kebakaran_besar_di_bandara_dhaka_bangladesh-Tgl0_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan Kompleks Kargo Bandara Dhaka, Kerugian Mencapai Jutaan Dolar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement