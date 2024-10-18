Tiga Rumah di Lebak Ludes Diamuk Si Jago Merah Usai Bocah Main Korek Api

LEBAK - Tiga rumah di Kampung Sorok, Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ludes dilahap si Jago Merah, Kamis (17/10/2024). Penyebabnya diduga usai seorang bocah bermain korek api.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 14.20 WIB, bocah berusia 3 tahun yang tak lain anak dari salah satu pemilik rumah tengah bermain korek api. Seketika api menyebar ke beberapa bagian rumah yang mudah terbakar.

"Tiga rumah milik Sudarmo dan Suhendra. Dugaan sementara karena anak korban sedang bermain korek api,"kata anggota Damkar Kabupaten Lebak, Ade Apriadi saat dihubungi.

Menurut dia, untuk melakukan evakuasi pihaknya mengerahkan dua unit damkar. Proses pemadaman berlangsung selama 60 menit atau satu jam.

"Kerugian sekitar 50 juta, karena rumah juga habis terbakar, motor, sepeda listrik hingga televisi,"tuturnya.

Dalam proses pemadaman, terang Ade, pihak Damkar Lebak juga turut dibantu oleh warga sekitar sehingga proses evakuasi berlangsung cepat.



(Khafid Mardiyansyah)