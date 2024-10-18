Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Modus Calo Akpol, Wanita Ngaku Istri Siri Ahmad Sahroni Tipu Crazy Rich Makassar Rp4,9 Miliar

Syahrul Adyaksa , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |15:45 WIB
Modus Calo Akpol, Wanita Ngaku Istri Siri Ahmad Sahroni Tipu Crazy Rich Makassar Rp4,9 Miliar
Perwakilan keluarga crazy rich Makassar, korban penipuan (Foto: Syahrul Adyaksa/Okezone)
A
A
A

MAKASSAR - Keluarga crazy rich pengusaha skincare ternama di kota Makassar, Sulawesi Selatan kena tipu hingga Rp4,9 miliar serta sejumlah emas batangan dan perhiasan. Korban memberi uang dan harta bendanya itu untuk memuluskan anaknya lolos seleksi penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol) 2024.

Korban tergiur usai diiming-imingi oleh wanita, Andi Fatmasari Rahman, yang mengaku istri siri anggota DPR RI Ahmad Sahroni dan mengenal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tangis Hj Rosdiana, perwakilan keluarga korban pecah menceritakan uang Rp4,9 miliar disertai emas batangan dan perhiasan raib. Uang dan perhiasan itu diberikan secara bertahap ke pelaku Andi Fatmasari Rahman. Pelaku sudah ditahan aparat Polrestabes Makassar dalam kasus tindak pidana penipuan pengurusan penerimaan taruna Akpol 2024.

Modus pelaku menawarkan diri dan menjanjikan anak crazy rich Makassar, Gonzalo Algazali (19) lulus seleksi Akpol. Namun, ia meminta korban menyetor sejumlah uang dan barang bernilai fantastis sebagai alat memuluskan jalan menjadi taruna Akpol. Adapun uang Rp4,9 merupakan separuh dari total kesepakatan Rp6 miliar.

Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan mengajak anak korban berangkat ke Semarang dengan alasan menjalani tahapan seleksi penerimaan Akpol sekaligus mempertemukannya dengan Kapolri. Namun, nahas korban hanya berfoto dengan karangan bunga bertuliskan nama Kapolri di suatu acara pernikahan.

Akal bulus pelaku yang tidak bekerja sendiri akhirnya terbongkar usai sang anak mengetahui namanya tidak lulus dalam tahapan seleksi. Korban Gonzalo yang menyadari langsung melarikan diri kembali ke Makassar dan memberitahukan ke keluarga untuk berhenti berurusan dan memberi uang ke pelaku.
 
"Dia atasnamakan Pak Sahroni. Dia bilang dekat begitu dua bulan dia bilang sudah menikah dengan Pak Sahroni, makanya kita percaya," ujarnya Rosdiana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160508/penipuan-YU1X_large.jpg
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement