Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kekayaan Crazy Rich Makassar, Korban Calo Akpol Ngaku Istri Siri Ahmad Sahroni Rp4,9 Miliar

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |18:25 WIB
Kekayaan Crazy Rich Makassar, Korban Calo Akpol Ngaku Istri Siri Ahmad Sahroni Rp4,9 Miliar
Perwakilan keluarga crazy rich Makassar, korban penipuan calo Akpol (Foto: Syahrul Adyaksa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Citra Insani, ibu Gonzalo Al Ghazali, korban penipuan calo Akademi Polisi (Akpol) 2024 hingga Rp4,9 miliar serta emas batangan dan perhiasan bukan orang sembarangan. Ia adalah crazy rich di Makassar, Sulawesi Selatan.

Angka kerugian korban terbilang fantastis yang sampai miliaran rupiah. Merangkum dari berbagai sumber, Citra Insani merupakan pengusaha ternama di daerahnya. Ia memiliki berbagai ladang usaha yang membuatnya dijuluki sultan Makassar.

Berikut sumber kekayaan korban calo Akpol:

1. Brand Skincare

Citra Insani memiliki bisnis utama berupa produk skincare. Bahkan, diklami berhasil menjual hingga 549.281 produk, berdasarkan catatan pada 2023 lalu.

2. Klinik Kecantikan

Citra Insani lewat Klinik kecantikan menawarkan sejumlah tindakan skincare seperti facial. Klinik ini berlokasi di Jalan Monginsidi Baru Kelurahan, No 5, Ballaparang, Rappocini, Makassar.

3. Kosmetik

Produk kosmetik yang ditawarkan mulai dari lipstik hingga foundation. Selain itu, sejumlah produk lainnya juga ditawarkan, salah satunya mukena yang cukup laku di pasaran.

4. Travel Umroh

Citra juga memiliki bisnis travel umroh dengan andalannya Umroh Eksklusif Harga Ekonomis yang menawarkan jasa ibadah ke Tanah Suci bagi konsumen dengan harga miring.

5. Usaha Kuliner

Citra Insani juga memiliki bisnis usaha kuliner. Ia membuka usaha Bakso dengan menu lainnya seperti ayam goreng, coto makassar, dan banyak lagi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160508/penipuan-YU1X_large.jpg
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement