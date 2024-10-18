Kekayaan Crazy Rich Makassar, Korban Calo Akpol Ngaku Istri Siri Ahmad Sahroni Rp4,9 Miliar

JAKARTA - Citra Insani, ibu Gonzalo Al Ghazali, korban penipuan calo Akademi Polisi (Akpol) 2024 hingga Rp4,9 miliar serta emas batangan dan perhiasan bukan orang sembarangan. Ia adalah crazy rich di Makassar, Sulawesi Selatan.

Angka kerugian korban terbilang fantastis yang sampai miliaran rupiah. Merangkum dari berbagai sumber, Citra Insani merupakan pengusaha ternama di daerahnya. Ia memiliki berbagai ladang usaha yang membuatnya dijuluki sultan Makassar.

Berikut sumber kekayaan korban calo Akpol:

1. Brand Skincare

Citra Insani memiliki bisnis utama berupa produk skincare. Bahkan, diklami berhasil menjual hingga 549.281 produk, berdasarkan catatan pada 2023 lalu.

2. Klinik Kecantikan

Citra Insani lewat Klinik kecantikan menawarkan sejumlah tindakan skincare seperti facial. Klinik ini berlokasi di Jalan Monginsidi Baru Kelurahan, No 5, Ballaparang, Rappocini, Makassar.

3. Kosmetik

Produk kosmetik yang ditawarkan mulai dari lipstik hingga foundation. Selain itu, sejumlah produk lainnya juga ditawarkan, salah satunya mukena yang cukup laku di pasaran.

4. Travel Umroh

Citra juga memiliki bisnis travel umroh dengan andalannya Umroh Eksklusif Harga Ekonomis yang menawarkan jasa ibadah ke Tanah Suci bagi konsumen dengan harga miring.

5. Usaha Kuliner

Citra Insani juga memiliki bisnis usaha kuliner. Ia membuka usaha Bakso dengan menu lainnya seperti ayam goreng, coto makassar, dan banyak lagi.