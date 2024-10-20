Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Hadiri Pelantikan Presiden, Ahmad Ali Dipercaya Prabowo Mampu Membangun Sulteng

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |20:21 WIB
Hadiri Pelantikan Presiden, Ahmad Ali Dipercaya Prabowo Mampu Membangun Sulteng
Tim Koalisi Beramal kampanye di Desa Bantayan, Kec. Luwuk Timur, Kab. Banggai, Minggu (20/10/2024). (Foto: dok Tim Beramal)
A
A
A

BANGGAI - Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad Ali dijadwalkan melakukan kampanye di Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai pada Minggu (20/10/2024). Namun dia mendadak batal hadir di kampanye itu. Ahmad Ali hanya diwakili oleh juru kampanye Andi Mulhanan Tombolotutu.

Menurut Mulhanan, Ahmad Ali bersedia hadir dan bertatap muka langsung dengan warga, namun batal karena harus menghadiri undangan Presiden Prabowo yang baru saja dilantik.

"Tadi malam beliau (Ahmad Ali) ditelepon ajudannya pak Prabowo untuk menghadiri selamatan (ramah tamah) pelantikan Presiden," ucap mantan Wakil Wali Kota Palu dua periode yang akrab disapa Kak Toni itu.

Dia menyampaikan permohonan maaf Ahmad Ali kepada masyarakat yang menghadiri kampanye pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri.

Mulhanan pun mengajak agar seluruh masyarakat memilih calon gubernur yang memiliki integritas untuk memimpin daerah ini.

"Saya sudah kenal selama 30 tahun dengan pak Ahmad Ali. Dia adalah anak desa yang sekarang sudah jadi tokoh nasional. Dia adalah sosok yang tidak bisa lihat orang susah, dia senang kalau lihat orang senang," katanya.

"Sebelum jadi gubernur, dia (Ahmad Ali) sudah banyak bantu orang, bantu masyarakat di Sulawesi Tengah. Dia diperintahkan oleh pak Prabowo untuk jadi gubernur. Dia bisa mendatangkan banyak investor untuk memajukan daerah. Orang yang punya jaringan seperti Ahmad Ali ini yang bisa memanfaatkan jaringan untuk membangun daerah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
