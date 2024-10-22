Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Anggota DPRD Sulteng Ronald Gulla Pastikan Para Pemilihnya Dukung Cagub Ahmad Ali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |21:18 WIB
Anggota DPRD Sulteng Ronald Gulla Pastikan Para Pemilihnya Dukung Cagub Ahmad Ali
Cagub Sulteng Ahmad Ali kampanye di Kabupaten Banggai, Kepulauan Bangkep pada Selasa (22/10/2024). (Foto: dok Tim Koalisi)
A
A
A

BANGGAI - Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Ahmad HM Ali melanjutkan perjalanan kampanye ke wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) pada Selasa (22/10/2024). Ia bersama Tim Koalisi menggelar kampanye di Desa Bulagi II, Kecamatan Bulagi dan Desa Malanggong, Kecamatan Buko, Bangkep.

Ahmad Ali kembali disambut antusias ribuan warga saat kampanye. Dukungan yang ditunjukkan warga semakin mempertegas posisi pasangan Calon Gubernur Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri bisa menang telak pada kontestasi pemilihan gubernur di Sulteng.

Salah satu lumbung suara bagi pasangan dengan tagline Beramal itu diperkirakan berasal dari wilayah Banggai Bersaudara. Khusus di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, pasangan ini bakal disokong oleh suara pemilih Ronald Gulla, Anggota DPRD Sulteng dari PAN.

Ronald merupakan satu-satunya putra asli daerah Bangkep yang berhasil menduduki bangku parlemen. Sudah tiga periode berturut-turut ia dipercaya oleh masyarakat menjadi wakil di DPRD Sulteng. Pada Pemilu 2024 ia memperoleh 22.329 suara, mayoritas dari wilayah Bangkep.

"Saya satu-satunya Anggota DPRD Sulteng dari Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga saya harap semua pendukung saya di sini jangan ke mana-mana. Saya minta pendukung saya dukung Beramal, kita menangkan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al Jufri," ujar Ronald di depan ribuan warga yang hadir dalam kampanye di Desa Malanggong.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/1/3083229/abdul_karim-uCpq_large.jpeg
Jalin Silaturahmi, Cawagub Sulteng Abdul Karim Temui Tokoh Agama di Tentena Poso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/1/3082946/ahmad_ali-rdyz_large.jpeg
Cagub Sulteng Ahmad Ali Punya Mimpi Majukan Dunia Olahraga di Daerahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081778/ahmad_ali_di_donggala-uPvf_large.jpg
Ahmad Ali Bakal Majukan Budaya dan Satukan Keberagaman di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/1/3081771/abdul_karim_sulteng-gY7c_large.jpg
Disambut Adat Topekurehua, Abdul Karim Siapkan Solusi Masalah Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/1/3081407/ahmad_ali_lagu_beramal-97za_large.jpg
Lagu Beramal Makin Populer, Ahmad Ali Semakin Dipercaya Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/1/3081297/ahmad_ali_cagub-GrbO_large.jpg
Ahmad Ali Apresiasi Hadianto Rasyid, Sulap Lapangan New Vatulemo Jadi Destinasi Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement