Anggota DPRD Sulteng Ronald Gulla Pastikan Para Pemilihnya Dukung Cagub Ahmad Ali

BANGGAI - Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1, Ahmad HM Ali melanjutkan perjalanan kampanye ke wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) pada Selasa (22/10/2024). Ia bersama Tim Koalisi menggelar kampanye di Desa Bulagi II, Kecamatan Bulagi dan Desa Malanggong, Kecamatan Buko, Bangkep.

Ahmad Ali kembali disambut antusias ribuan warga saat kampanye. Dukungan yang ditunjukkan warga semakin mempertegas posisi pasangan Calon Gubernur Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri bisa menang telak pada kontestasi pemilihan gubernur di Sulteng.

Salah satu lumbung suara bagi pasangan dengan tagline Beramal itu diperkirakan berasal dari wilayah Banggai Bersaudara. Khusus di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, pasangan ini bakal disokong oleh suara pemilih Ronald Gulla, Anggota DPRD Sulteng dari PAN.

Ronald merupakan satu-satunya putra asli daerah Bangkep yang berhasil menduduki bangku parlemen. Sudah tiga periode berturut-turut ia dipercaya oleh masyarakat menjadi wakil di DPRD Sulteng. Pada Pemilu 2024 ia memperoleh 22.329 suara, mayoritas dari wilayah Bangkep.

"Saya satu-satunya Anggota DPRD Sulteng dari Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga saya harap semua pendukung saya di sini jangan ke mana-mana. Saya minta pendukung saya dukung Beramal, kita menangkan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al Jufri," ujar Ronald di depan ribuan warga yang hadir dalam kampanye di Desa Malanggong.