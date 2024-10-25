Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Residivis Narkoba Ngaku Jadi Polisi, Perkosa dan Rampok Korbannya

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:20 WIB
Residivis Narkoba <i>Ngaku</i> Jadi Polisi, Perkosa dan Rampok Korbannya
Predator Seks Ngaku Polisi
A
A
A

LAMPUNG - Seorang residivis bernama Fadlurohman Naufal (25) yang mengaku sebagai polisi nekat memeras dan memperkosa korbannya inisial FY. 

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Mukhammad Hendrik Apriliyanto mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (21/10/2024) sekitar pukul 04.00 WIB.

"Pelaku Fadlurohman dan korban FY berkenalan via aplikasi tinder, korban datang ke Lampung karena ada kerjaan. Saat itu korban taunya pelaku ini anggota Polisi di daerah Lampung, karena di tinder dia memakai foto Polisi," ujar Hendrik, Jumat (25/10).

Hendrik menuturkan, setelah sampai di Stasiun Tanjung Karang, korban dijemput pelaku dan diajak ke salah satu penginapan di wilayah Teluk Betung Selatan. 

"Sampai disana, pelaku menyuruh korban untuk meminum obat dengan alasan untuk mengenakan badan, saat korban tak sadarkan diri, pelaku langsung memperkosa korban," kata dia. 

Hendrik menambahkan, setelah itu, pelaku mengambil handphone merk Realme 9C milik korban dan menarik saldo yang ada di shopee pay senilai Rp8 juta tanpa ijin korban.

"Setelah korban sadar, korban langsung melaporkan ke Polresta Bandarlampung. Tim Resmob langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku Kamis (24/10) di belakang kantor Gubernur Lampung," ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180727//narkoba-GI3m_large.jpg
Selain Artis Onadio Leonardo, Satu Rekannya Juga Positif Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180500//ade_ary-HNZI_large.jpg
Selain Artis Onadio Leonardo, Polisi Tangkap Dua Orang Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180474//narkoba-g7pr_large.jpg
Artis Onadio Leonardo Ditangkap karena Narkoba, Berapa Barang Bukti yang Disita?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180473//onad-NHax_large.jpg
Breaking News : Artis Onadio Leonardo Ditangkap Terkait Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180466//pemerintah-3hQ0_large.jpg
Musnahkan Ratusan Ton Narkoba, Simbol Kepemimpinan Tegas Kapolri Lawan Kejahatan Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180374//mensesneg_prasetyo_hadi-xjHs_large.jpg
Prabowo Ingin Perang Total Lawan Narkoba, Istana: Yang Pakai Itu Ndeso!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement