Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Suara Partai Solid, Cagub yang Didukung Perindo di Pilkada Riau Elektabiltas Naik Signifikan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |00:02 WIB
Suara Partai Solid, Cagub yang Didukung Perindo di Pilkada Riau Elektabiltas Naik Signifikan
Pilgub Riau
A
A
A

PEKANBARU - Pasangan Calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau M Nasir-HM Wardan yang diusung Partai Perindo dan partai kualisi lainnya menunjukan elektabilitas naik cukup signifikan. Salah satu faktor naiknya elektabilitas dan polularitas pasangan nomor urut 2 ini karena partai koalisi pendukung termasuk Perindo yang merupakan partai yang dikomamdoi Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo kompak.

Hal itu diungkapkan Direktur The Republic Institute, DR Sufyan. Dia mengatakan bahwa kader kader partai pengusung Paslon nonor urut 2 sebagian besar memilih yang diusung partai.

"Dari hasil survei bahwa pasangan nomor urut 2 partai pengusung kompak untuk mendukung M Nasir-Wardan. Sementara partai pengusung pasangan nonor urut 1 dan 3 terpecah," ucapnya Minggu (27/10/2024) di Pekanbaru.

Berdasarkan hasil dari 12 kabupaten dan kota di Riau dengan jumlah sampel 1200 orang diperoleh hasil pasangan nomor urut 1 memperoleh suara 29.8 persen. Kemudian pasangan M Nasir-Wardan meraih suara 27.3 persen dan pasangan nomor urut 3 Syamsuar-Mawardi memperoleh 26,9 persen.

Dia menjelaskan melihat trend grafik elektabilitas calon Gubernur, tampaknya M.Nasir M. Wardan menjadi paslon gubernur yang paling dominan kenaikannya jika dibandingkan dengan survei bulan Mei 2024 lalu yaitu naik 20% tingkat elektabilitasnya. Faktor utamanya adalah pergerakan relawan dan penerimaan masyarakat yang baik dari paslon Nawaitu (Jargon Paslon nomor urut 2) ini. 

"Sebab pasangan ini dianggap menjadi pilihan alternatif. Masyarakat Riau yang dianggap bisa merangkul seluruh elemen masyarakat Riau baik segmentase yang religius maupun yang Nasionalis. Sementara itu, angka elektabilitas Abdul Wahid yang dari bulan mei lalu sudah melakukan pergerakan politik juga konsisten mengalami kenaikan sebesar 15% karena faktor dukungan Ustad Abdul Somad. Sementara Syamsuar menjadi paslon yang terlihat stagnan kenaikannya yang sebelumnya tertinggi elektabilitasnya sekarang hanya naik 6,3%. Ini karena faktor utamanya adalah masyarakat Riau merasa Syamsuar tidak memiliki legacy pembangunan yang ditingalkan khususnya
pada persoalan infrastruktur yang terus menerus mendapatkan kritik dari masyarakat menjelang Pilkada ini,"tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922//perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920//perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement