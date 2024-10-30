Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tegang! TNI AL Tembaki Kapal di Selat Riau, Ternyata Isinya WNA Cantik Asal China

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |17:57 WIB
Tegang! TNI AL Tembaki Kapal di Selat Riau, Ternyata Isinya WNA Cantik Asal China
TNI AL Tangkap WNA China
A
A
A

BATAM – Petugas Lanal Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap dua Warga Negara Asing (WNA) asal China yang berusaha masuk ke Batam secara ilegal. Keduanya ditangkap saat petugas melakukan patroli di perairan Selat Riau.

Danlanal Bintan, Kolonel Laut Eko Agus Susanto mengatakan, penangkapan terhadap WNA non prosedural ini, diketahui setelah petugas yang tengah berpatroli mendeteksi adanya suara boat pancung dengan kecepatan tinggi yang melintas Selat Riau.

“Jadi pada saat di perairan Karang Galang, saat itu boat yang dimaksud tidak menunjukkan ciri-ciri seperti boat milik nelayan,” ujarnya dikutip, Rabu (30/10/2024).

Petugas patroli kemudian menelusuri asal suara hingga menemukan sebuah boat pancung jenis slodang mesin tempel merk yamaha 40 PK. Namun, saat didekati tiba-tiba boat pancung berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan dan langsung dikejar.

“Untuk menghentikan laju kapal ini, petugas melepas tiga kali tembakan peringatan. Hal ini efektif hingga membuat kapal mulai mengurangi lajunya,” bebernya.

Saat diperiksa petugas menemukan 4 orang termasuk tekong boat pancung berinisial AN dan pembantu tekong berinisial FN, serta WNA asal China jenis kelamin laki-laki dan perempuan berparas cantik.

Berdasarkan pengakuan tekong kapal, kedua orang WNA tersebut dijemput dari pantai kawasan Renggit Malaysia untuk menuju Batam.

 

