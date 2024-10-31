Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Berawan Tebal Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |05:16 WIB
BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Berawan Tebal Hari Ini
Ilustrasi Cuaca Berawan Tebal. Foto: Freepik.
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan pada hari ini, wilayah di Ibu Kota DKI Jakarta akan berawan tebal.

Melansir dari website resmi BMKG, Kamis (31/10/2024) pada pagi hari kawasan Jakarta Barat diprediksi berawan tebal, lalu pada siang harinya diperkirakan cerah berawan dan malam hari berawan tebal.

Kemudian, pada daerah Jakarta Pusat, pagi hari diperkirakan berawan tebal, pada siang hari diprediksi berawan tebal dan malam harinya berawan tebal.

Sementara itu, di kawasan Jakarta Selatan, pada pagi hari diprediksi berawan tebal, siang hari diprediksi berawan tebal dan malam harinya diperkirakan hujan ringan hingga berawan. 

 

Telusuri berita news lainnya
