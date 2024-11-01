Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Markas Narkoba Terbesar Sepanjang Sejarah Digerebek, Ada Puluhan Senjata Api hingga Bahan Peledak

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |21:34 WIB
Markas Narkoba Terbesar Sepanjang Sejarah Digerebek, Ada Puluhan Senjata Api hingga Bahan Peledak
Ilustrasi
A
A
A

KANADA - Polisi Kanada membongkar apa yang mereka katakan sebagai “lab super” obat-obatan terlarang yang terbesar dan tercanggih di negara tersebut.

Tak tanggung-tanggung, dalam penggerebekan itu mereka juga telah menyita “senjata api ilegal, obat-obatan sintetis, dan bahan kimia prekursor dalam jumlah yang mencapai rekor tertinggi.” 

Dikutip dari laman CBSNews sejumlah barang "di luar normal" ditemukan, di antaranya: 54 kilogram Fentanil, 390 kilogram methamphetamine, sejumlah kokain, uang tunai USD359.000, baju anti peluru, bahan peledak, amunisi hingga peredam suara.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan bahan kimia prekursor dalam jumlah besar, 89 senjata api termasuk submachine gun dan senjata AR-15.

"Banyak di antara barang tersebut sudah siap tempur dan terisi," kata pihak berwenang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962//penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927//narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900//narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181644//petugas_gerebek_kampung_bahari-Uxd1_large.jpg
Petugas Dihadang Busur Panah saat Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581//narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement