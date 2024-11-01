Markas Narkoba Terbesar Sepanjang Sejarah Digerebek, Ada Puluhan Senjata Api hingga Bahan Peledak

KANADA - Polisi Kanada membongkar apa yang mereka katakan sebagai “lab super” obat-obatan terlarang yang terbesar dan tercanggih di negara tersebut.

Tak tanggung-tanggung, dalam penggerebekan itu mereka juga telah menyita “senjata api ilegal, obat-obatan sintetis, dan bahan kimia prekursor dalam jumlah yang mencapai rekor tertinggi.”

Dikutip dari laman CBSNews sejumlah barang "di luar normal" ditemukan, di antaranya: 54 kilogram Fentanil, 390 kilogram methamphetamine, sejumlah kokain, uang tunai USD359.000, baju anti peluru, bahan peledak, amunisi hingga peredam suara.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan bahan kimia prekursor dalam jumlah besar, 89 senjata api termasuk submachine gun dan senjata AR-15.

"Banyak di antara barang tersebut sudah siap tempur dan terisi," kata pihak berwenang.

(Khafid Mardiyansyah)