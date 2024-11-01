Puji Komitmen Perindo Kampanyekan Mulia, Aliyah Mustika Minta Warga Dukung Istri Mantan Wali Kota

MAKASSAR - Calon wakil wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham memuji komitmen Partai Perindo yang terus mengampanyekan pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia) di Pilkada Makassar.

Hal tersebut disampaikan Aliyah saat menghadiri kampanye yang digelar Partai Perindo di Kecamatan Panakkukang tepatnya di Jalan Adipura 1, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu, (30/10/2024).

"Kami apresiasi Partai Perindo dalam kampanye ini karena antusias warga begitu banyak. Semoga ini sebuah tanda kemenangan buat kami,” kata Aliyah di awal orasi politiknya.

Aliyah juga berterima kasih atas semangat dan dukungan warga, dia pun mengajak untuk mendukung nomor 1 di Pilkada Makassar dengan penuh keyakinan dan tanpa terpengaruh oleh intimidasi.

"Mari satukan barisan, tekad, tujuan untuk memenangkan Paslon nomor 1, Munafri-Aliyah. Mari bersama-sama berjuang demi tujuan yang sama, sambil tetap menghormati perbedaan. Semoga harapan dan doa dapat menjadi pemantik semangat bagi seluruh pendukung, serta mewujudkan cita-cita yang diharapkan," ungkapnya.