Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Prabowo Didampingi Haji Isam Cek Program Cetak Sawah 1 Juta Hektare di Merauke

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |23:40 WIB
Prabowo Didampingi Haji Isam Cek Program Cetak Sawah 1 Juta Hektare di Merauke
Prabowo didampingi Haji Isam cek program Cetak Sawah 1 Juta Hektare di Merauke (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

MERAUKE – Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungan kerjanya pasca dilantik pada 20 Oktober 2024 dengan meninjau proyek sawah seluas satu juta hektare di Wanam, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024).  Proyek ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, yang dikelola oleh pengusaha Haji Isam atau Andi Samsudin Arsyad.

Prabowo didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Rombongan presiden mendarat di Merauke di Lanud JA Dimara dengan pesawat Kepresidenan, lalu melanjutkan perjalanan ke Wanam menggunakan helikopter TNI AD jenis Karakal. Di lokasi proyek di Distrik Ilwayab, Prabowo yang didampingi menteri dan Haji Isam memeriksa langsung proses cetak sawah yang tengah dilakukan dengan dukungan alat berat. 

Ia juga meninjau lokasi untuk pelabuhan serta proyek pembangunan jalan sepanjang 140 km yang akan menghubungkan Distrik Ilwayab dengan Muting. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh masyarakat setempat. 

Prabowo menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan warga, berbagi salam dan hadiah berupa pakaian, bahkan menggendong beberapa anak kecil di lokasi proyek tersebut.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, Prabowo sangat mendukung percepatan proyek besar ini. Proyek sawah satu juta hektare ini, menurut Amran, adalah proyek strategis nasional yang akan diprioritaskan, termasuk penyediaan fasilitas pendukung seperti akses air bersih dan infrastruktur lainnya.

Senada diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, bahwa Presiden Prabowo sangat terkesan dengan perkembangan proyek di lapangan. "Walau baru beberapa bulan, proyek sawah ini sudah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan," kata Hanif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353/prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327/prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181784/prabowo_subianto-WfKx_large.jpg
Prabowo Ungkap Kekagumannya terhadap Bangsa Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181147/jonan-d2m4_large.jpg
Reaksi Jonan saat Ditanya Tawaran Masuk Kabinet Usai Bertemu Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181087/prabowo-GhLv_large.jpg
Prabowo Bakal Resmikan Gedung Baru Stasiun Tanah Abang Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180993/prabowo-jZhr_large.jpg
Momen Prabowo Serahkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M ke Panglima TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement