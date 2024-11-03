Prabowo Didampingi Haji Isam Cek Program Cetak Sawah 1 Juta Hektare di Merauke

MERAUKE – Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungan kerjanya pasca dilantik pada 20 Oktober 2024 dengan meninjau proyek sawah seluas satu juta hektare di Wanam, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). Proyek ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, yang dikelola oleh pengusaha Haji Isam atau Andi Samsudin Arsyad.

Prabowo didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Rombongan presiden mendarat di Merauke di Lanud JA Dimara dengan pesawat Kepresidenan, lalu melanjutkan perjalanan ke Wanam menggunakan helikopter TNI AD jenis Karakal. Di lokasi proyek di Distrik Ilwayab, Prabowo yang didampingi menteri dan Haji Isam memeriksa langsung proses cetak sawah yang tengah dilakukan dengan dukungan alat berat.

Ia juga meninjau lokasi untuk pelabuhan serta proyek pembangunan jalan sepanjang 140 km yang akan menghubungkan Distrik Ilwayab dengan Muting. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh masyarakat setempat.

Prabowo menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan warga, berbagi salam dan hadiah berupa pakaian, bahkan menggendong beberapa anak kecil di lokasi proyek tersebut.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, Prabowo sangat mendukung percepatan proyek besar ini. Proyek sawah satu juta hektare ini, menurut Amran, adalah proyek strategis nasional yang akan diprioritaskan, termasuk penyediaan fasilitas pendukung seperti akses air bersih dan infrastruktur lainnya.

Senada diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, bahwa Presiden Prabowo sangat terkesan dengan perkembangan proyek di lapangan. "Walau baru beberapa bulan, proyek sawah ini sudah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan," kata Hanif.