HOME NEWS NUSANTARA

BNPB Sebut 6 Korban Tewas Letusan Lewatobi di Radius Aman, tapi Perubahan Status Gunung Begitu Cepat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |14:23 WIB
BNPB Sebut 6 Korban Tewas Letusan Lewatobi di Radius Aman, tapi Perubahan Status Gunung Begitu Cepat
Dampak letusan Lewaotobi Laki-Laki
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepuluh orang tewas dalam bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (3/11/2024) kemarin. 

Sebanyak enam korban ditemukan tewas meskipun keenamnya sudah di luar jarak kala PVMBG mencatat gunung berstatus level III atau siaga.

"Enam korban, beberapa korban ditemukan itu pada jarak 4km, jadi sebenarnya korban ini pada daerah yang disarankan untuk dijauhi pada kondisi level III, mereka sudah di luar daerah," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, Abdul menyebut eskalasi aktivitas vulkanik gunung Lewotobi pada saat erupsi malam itu berlangsung cepat. Sejumlah material vulkanik dilaporkan melewati jarak status Level III atau pada radius 3km, oleh karenanya PVMBG pun menaikan status gunung Lewotobi Laki-laki menjadi Level IV.

 

Halaman:
1 2
      
