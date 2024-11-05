Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Fakta Pemilihan Presiden Amerika Serikat, Salah Satunya Upaya Pembunuhan

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |17:49 WIB
5 Fakta Pemilihan Presiden Amerika Serikat, Salah Satunya Upaya Pembunuhan
Donald Trump dan Kamala Harris.
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) yang ke-60 akan menentukan presiden ke-47 dan wakil presiden ke-50, dianggap sebagai kedudukan paling berkuasa di dunia. Para kandidat dan pendukung mereka menganggap pemilihan ini sebagai yang terpenting dalam hidup mereka, karena menyangkut demokrasi dan cara hidup Amerika.

Setiap negara bagian memiliki aturan pemungutan suara yang berbeda. Hampir semua 50 negara bagian dan Distrik Kolumbia menyediakan opsi pemungutan suara langsung pada Hari Pemilihan, yang jatuh pada 5 November tahun ini. Sebagian besar negara bagian juga menawarkan pemungutan suara melalui pos dan pemungutan suara awal, dengan beberapa negara bagian sudah memulai pemungutan suara sejak bulan September. Melansir berbagai sumber, terdapat 5 fakta mengenai Pemilihan Presiden Amerika Serikat.

1. Kandidat yang Berlaga

Dalam pemilihan presiden AS tahun ini, Wakil Presiden Kamala Harris dari Partai Demokrat bersaing dengan mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik. Kamala Harris dan Donald Trump memiliki latar belakang yang sangat berbeda.

Kamala Harris, 60 tahun, lahir di Oakland, California, dan dibesarkan oleh ibunya yang seorang peneliti kanker. Ia menempuh pendidikan di Howard University dan berhasil menjabat sebagai jaksa agung California serta senator sebelum terpilih sebagai wakil presiden di bawah Joe Biden. Harris berusaha mencetak sejarah sebagai wanita pertama dan wanita kulit berwarna pertama yang terpilih sebagai presiden dalam 248 tahun sejarah Amerika.

Sementara itu, Donald Trump, 78 tahun, dibesarkan di Queens, New York, oleh keluarga imigran. Ia mendapatkan pendidikan di Akademi Militer New York sebelum mengambil alih bisnis keluarga dan terpilih sebagai presiden setelah mengalahkan Hillary Clinton. Trump adalah kandidat dari Partai Republik yang saat ini mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Ia adalah seorang pebisnis dan bintang reality TV yang terus mengulang klaim palsu bahwa Partai Demokrat mencuri pemilihan tahun 2020 darinya.

Selain itu, Trump adalah presiden pertama yang dimakzulkan dua kali dan dihukum karena suatu kejahatan, serta merupakan kandidat tertua dalam sejarah dari partai besar. Keduanya kini bersaing dalam pemilihan presiden 2024, dengan Harris berusaha melanjutkan warisan Biden dan Trump berupaya kembali ke Gedung Putih.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182970//ilustrasi-cpUM_large.jpg
Donald Trump Ancam Tuntut BBC Rp16 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181939//bendera_kazakhstan-yv0A_large.jpg
Donald Trump: Kazakhstan Akan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181455//yusuf-PjkM_large.jpg
Menlu Nigeria: Klaim Trump Mengenai Pembunuhan Umat Kristen Mustahil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446//bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181295//presiden_amerika_serikat_donald_trump-turm_large.jpeg
Trump: AS Punya Cukup Senjata Nuklir untuk Ledakkan Dunia 150 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3180952//daniel-IKmU_large.jpg
AS Ancam Perangi Pemberontak, Nigeria: Tidak Ada Genosida Kristen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement