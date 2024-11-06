Ucapkan Selamat kepada Trump, PM Israel Netanyahu : Ini Kemenangan Besar

JERUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024. Calon presiden dari Partai Republik tersebut mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Kanada Harris, berdasarkan sejumlah hasil penghitungan.



Trump diproyeksikan menang setelah mengantongi 267 suara elektoral, unggul atas Kamala Harris yang meraup 224 suara, sebagaimana dilihat dari laman AP, pukul 17.00 WIB, Rabu (6/11/2024).



Hasil ini melegakan koalisi Netanyahu, yang bentrok dengan pemerintahan Demokrat pimpinan Presiden Joe Biden terkait perang di Gaza dan Lebanon. Netanyahu mengatakan, Trump siap untuk melakukan kebangkitan terbesar dalam sejarah.



"Kembalinya Anda yang bersejarah ke Gedung Putih menawarkan awal baru bagi Amerika dan komitmen kembali yang kuat terhadap aliansi besar antara Israel dan Amerika,” katanya dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, Rabu (6/11/2024).



“Ini adalah kemenangan besar.”



Para menteri sayap kanan di pemerintahan juga menyambut baik hasil tersebut.



“Yessss, Tuhan memberkati Trump,” kata Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang memimpin salah satu dari dua partai garis keras dan pro-pemukim dalam koalisi Netanyahu, mengatakan pada X.