MNC Peduli Tanam 20.000 Bibir Mangrove di Pantai MEP, Ini Kata PJ Gubernur Lampung

PESAWARAN - Pj Gubernur Lampung Samsudin menyampaikan apresiasi kepada MNC Peduli, Hotel Golden Tulip Springhill Bandarlampung dan Brigif 4 Marinir/BS atas kolaborasi penanaman 20.000 bibit mangrove di Pantai Eco Marine Park.

“Ini adalah komitmen bersama untuk melestarikan lingkungan dan berkontribusi positif bagi Provinsi Lampung,“ ujar Samsudin, Selasa (5/11/2024).

Melalui upaya bersama ini, kata Samsudin, MNC, Hotel Golden Tulip Springhill Bandarlampung dan Brigif 4 Mar/BS menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan pesisir dan mendukung pelestarian alam di wilayah Lampung.

Samsudin mengatakan, penanaman mangrove penting untuk mengurangi pemanasan global, menjaga ekosistem laut, dan meningkatkan penghasilan nelayan.

Sementara Komandan Brigif 4 Marinir/BS, Kolonel Mar Supriadi Tarigan diwakili Perwira Staf Intelijen (Pasintel) Brigif 4 Mar/BS, Letkol Mar Victor Penpada mengatakan, kegiatan penanaman 20.000 bibit mangrove ini adalah bagian dari kontribusi nyata Korps Marinir dalam mendukung upaya pelestarian alam, khususnya ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

“Kami berharap, dengan adanya penanaman bibit mangrove ini, kawasan pesisir dapat terlindungi dari abrasi dan memberikan manfaat ekologis bagi generasi mendatang," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)