INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Gempa M3,4 Guncang Bantul Pagi Ini, BMKG: Akibat Aktivitas di Zona Sesar Opak

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |07:12 WIB
Gempa M3,4 Guncang Bantul Pagi Ini, BMKG: Akibat Aktivitas di Zona Sesar Opak
Gempa Bantul (foto: BMKG)
A
A
A


JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M3,4 mengguncang Bantul , DI Yogyakarta, dan sekitarnya, Rabu, 13 November 2024 pukul 03.44.29 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M3,4. Episenter gempabumi terletak di darat pada koordinat 8.04° LS; 110.41° BT tepatnya di darat pada jarak 16 km arah Tenggara Bantul, DIY dengan kedalaman 13 Km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di Zona Sesar Opak,” ujar Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan, Sesar Opak merupakan sesar aktif bertanggung jawab atas beberapa gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang signifikan di Yogyakarta. Mekanisme cukup rumit, bervariasi melibatkan sesar geser miring ke kiri (left-lateral oblique-slip faulting).

Telusuri berita news lainnya
