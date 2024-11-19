Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Viral Napi Dugem Diduga Sambil Pesta Narkoba, Lapas Tanjung Raja Buka Suara!

M Fitriadi , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |18:21 WIB
Viral Napi Dugem Diduga Sambil Pesta Narkoba, Lapas Tanjung Raja Buka Suara!
Viral napi diduga pesta narkoba di dalam Lapas (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

OGAN ILIR - Viral video di media sosial penghuni Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga pesta narkoba di dalam Lapas. Mereka tampak asyik diduga menikmati narkoba diiringi musik dugem.

Pihak Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir akhirnya buka suara terkait insiden tersebut. Lewat video konferensi pers, Kepala Lapas bersama KPLP Lapas Tanjung Raja membenarkan bahwa video viral tersebut warga binaan Lapas Tanjung Raja.

Video direkam oleh warga binaan berinisial A pada Sabtu malam 5 Oktober 2024, bukan seperti yang beredar direkam oleh petugas inisial RA.

Namun, pihak Lapas membantah jika para napi tersebut sedang pesta narkoba. Pihaknya juga setelah mengetahui video tersebut langsung melakukan razia dan mengamankan barang bukti berupa handphone, charger serta kabel untuk melakukan pengisian daya.

"Tidak adanya kegiatan seperti yang diberitakan pesta narkoba dan miras," ujar KPLP Lapas Tanjung Raja, Ade Irianto, Selasa (19/11/2024).

Kini, warga binaan yang melakukan perekaman video tersebut sudah dipindahkan ke Lapas Narkotika Serong Banyuasin dan dicabut hak remisinya agar tidak meresahkan dan mengganggu warga binaan lain.

(Arief Setyadi )

      
