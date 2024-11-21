Mengerikan! Seorang Pria Meninggal Usai Ditembak Orang Tak Dikenal, Kepalanya Bersimbah Darah

MUBA - Seorang warga bernama Angga Murina (36) warga Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu, tewas usai ditembak orang tak dikenal di Jalan Kopral Hanafiah RT 13 RW 02 Kelurahan Serasan Jayaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pada Kamis (21/11/2024) sekira Pukul 08.50 WIB.

Untuk diketahui, korban juga dikenal sebagai seorang pemain bola yang pernah tergabung dalam klub Sekayu Youth Soccer Academy (SYSA) Muba dan Persimuba.

Akibat kejadian tersbeut, membuat warga sekitar cemas, terutama karena penembakan terjadi di pagi hari di lokasi yang cukup ramai. Warga setempat langsung mendatangi TKP dan menemukan korban sudah terlentang dengan kepala berlumuran darah.

Menurut informasi di lapangan korban ditemukan pada saat ingin melakukan pembayaran listrik. Tiba-tiba datang orang mengendarai sepeda motor dan langsung mengarahkan senpi ke arah korban. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung kabur.

Kapolres Muba melalui Kasat Reskrim, AKP Bondan Try Hoetomo mengatakan, usai mendapatkan laporan aksi penembakan tersebut anggota Polsek Sekayu beserta Polres Muba langsung mendatangi TKP.

"Kronologi kejadian saat itu korban menggunakan motor Suzuki Smash Warna Hitam tanpa plat. Korban hendak melakukan pembayaran listrik," katanya.

Secara tiba-tiba datang seorang tidak dikenal langsung melakukan penembakkan menggunakan senjata api. Warga pun heboh dan langsung melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Sekayu.