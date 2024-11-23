Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

AKP Ryanto Ulil Anshar Curhat ke Ibunya Sebelum Ditembak, Ingin Berhenti Jadi Polisi

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |15:50 WIB
AKP Ryanto Ulil Anshar Curhat ke Ibunya Sebelum Ditembak, Ingin Berhenti Jadi Polisi
Tangis haru keluarga AKP Ryanto Ulil Anshar (Foto : MNC Media)
A
A
A

MAKASSAR - Duka mendalam menyelimuti kediaman almarhum AKP Ryanto Ulil Anshar di Perumahan Antarg Jaya Kecamatan Manggala Kota Makassar, Sulsel, Sabtu (23/11/2024). Kematian tragis menimpa Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Solok Selatan ditembak rekan kerjanya, AKP Dadang Iskandar 

Namun, sebulan sebelum kepergiannya, AKP Ryanto Ulil sempat menyampaikan curahan hati (curhat) kepada ibundanya, Kristina Yun Abubakar soal tugas berat yang diembannya sebagai Kasatreskrim dan sempat bilang ingin berhenti jadi polisi.

Sepupu korban, Fery Mangin mengaku mengenal sosok Ryanto sebagai orang yang tulus, berprestasi, dan loyal kepada atasan. Tak hanya itu, Ryanto dikenal keluarga sebagai sosok yang taat beribadah

"Ryan (Ryanto) ini orangnya tulus, berprestasi, loyal pada pimpinan dan keluarga. Juga sangat perhatian, penyayang, hormat pada orangtua lalu tekun beribadah," ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/11/2024). 

Fery mengungkapkan tidak ada tanda-tanda didapatkan keluarga terkait kematian Ryanto. Meski demikian, Fery mengaku sebulan lalu Ryanto sempat curhat dengan ibundanya. 

"Kita memang, tidak ada tanda-tanda (kematian). Itu saja dia bilang doakan saya, tugas saya berat. Jadi kalau ada informasi liar mohon diinformasikan. Curhatannya ini bulan lalu ke ibunya," ungkap dia. 

Bahkan kata Fery, Ryanto sempat mengutarakan ingin berhenti sebagai anggota Polri. Hanya saja, ibundanya menguatkan dan terus memberikan dukungan.

"Bukan pindah, malah dia bilang bolehkah saya keluar dari polisi? Tugas saya berat. Cuma ibunya kuatkan dan bilang 'jangan nak, kita dukung dengan doa'," tutur Fery menirukan penyampaian ibunda Ryanto.

Fery kembali mengenang sosok Ryanto yang lurus dalam bekerja. Ia mengaku jika menurut Ryanto itu buruk, maka akan mengatakan buruk.

"Kalau Ryan itu lurus atau lambusuki, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi itulah mungkin risiko, konsekuensi," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182759//penembakan_di_tanah_abang-mEnA_large.jpg
Terungkap! Senjata Penembak Pengacara di Tanah Abang Ternyata Hadiah dari WN Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182706//penembak_mati_hansip_di_cakung-NoEq_large.jpg
Penembak Mati Hansip di Cakung Ternyata Residivis, 5 Kali Masuk Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182687//penembak_hansip_di_cakung-JjdG_large.jpeg
Tembak Hansip di Cakung hingga Tewas, Pelaku: Saya Khilaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182426//penangkapan-62dX_large.jpg
Detik-Detik Penembak Hansip di Cakung Ditangkap, 1 Orang Masih Buron!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement