Bersama Pangdivif 3 Kostrad, Danlanud Sultan Hasanuddin Tinjau Latihan Terjun Taktis Siswa Paradasar

MAKASSAR - Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji bersama Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad Mayjen TNI Bangun Nawoko meninjau pelaksanaan latihan terjun taktis siswa paradasar dari Brigade Infanteri (Brigif) Para Raider 3/Tri Budi Sakti Divisi 3 Kostrad, bertempat di Hangar Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin, Maros, Senin (25/11/2024).

Latihan terjun taktis siswa Paradasar menggunakan pesawat Herkules C-130 A-1333 dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin dengan Pilot Kapten Pnb Rossy dan Co-Pilot Lettu Pnb Sadit, Letda Pnb Antariksa serta Navigator Lettu Nav Sulthan.



Sebanyak 220 siswa Paradasar berhasil melaksanakan terjun taktis dari ketinggian 1.200 feet dan mendarat di sekotar Runway 13-31 Bandara Sultan Hasanuddin. Penerjunan dilaksanakan sebanyak empat sortie yang dimulai dari pukul 05.30 hingga 08.30 Wita. Latihan ini juga melibatkan sejumlah instruktur dan pengawas terjun atau yang di kenal dengan Jump Master dari Wingdik 800 Pasukan Gerak Cepat (Pasgat) TNI AU, untuk memastikan setiap tahap latihan berlangsung dengan lancar dan aman.

Usai melaksanakan penerjunan Danlanud Sultan Hasanuddin menyampaikan apresiasi kepada para personel dari Skadron Udara 33 yang telah mendukung kelancaran latihan terjun taktis Brigif 3 Kostrad.

“Pesawat Hercules Skadron Udara 33 telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mendukung latihan terjun taktis ini. Keandalan pesawat dan profesionalisme awaknya sangat mendukung keberhasilan kegiatan,” ujar Danlanud dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut Marsma TNI Bonang Bayuaji menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara TNI AU dan TNI AD, yang tidak hanya memperkuat kerja sama antar-matra, tetapi juga mendukung kesiapan operasional TNI untuk menghadapi tugas-tugas strategis di masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Operasi Lanud Sultan Hasanuddin, Kolonel Pnb Ari Susiono, Kepala Staf Divisi Infanteri (Kasdivif) 3 Kostrad Brigjen TNI Wulang Nur Yudhanto, Irdivif 3 Kostrad Brigjen TNI Dedi Prihatmodjo, Komandan Brigif 3/Tri Budi Sakti Letkol Inf Gustiawan Ferdianto.



