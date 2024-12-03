Umumkan Darurat Militer, Presiden Korsel Tuduh Oposisi Sebagai Antek Korut

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, 3 Desember 2024. (Foto: X)

SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa, (3/12/2024) setelah menuduh oposisi melakukan "kegiatan anti-negara yang merencanakan pemberontakan". Ini menjadi situasi darurat militer pertama yang diumumkan di Korea Selatan pasca pembunuhan Presiden Park Chung Hee pada 1979.

Dalam pidato larut malam yang disiarkan televisi, Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan sedang menghadapi nasib genting, dan bisa runtuh sewaktu-waktu. Dia menyebutkan bahwa darurat militer ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta membasmi “pasukan pro-Korea Utara”. Dia menyebut

"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela," kata Yoon sebagaimana dilansir BBC.

Menurut laporan Yonhap, keputusan ini diambil Yoon setelah oposisi Partai Demokrat mengajukan rancangan undang-undang anggaran yang diperkecil ke komite anggaran parlemen, dan mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan kepala jaksa penuntut.

Pengumuman darurat militer ini mendapat kecaman keras dari pemimpin partai oposisi utama Korea Selatan Lee Jae-myung, yang menyebut tindakan Yoon tidak konstitusional. Ia telah meminta semua anggota parlemen dari Partai Demokratnya untuk berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

Tak hanya dari oposisi, partai berkuasa Korea Selatan pun mengecam pengumuman darurat militer oleh Yoon. Pimpinan Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon mengatakan bahwa deklarasi darurat militer tersebut adalah "salah" dan bahwa ia akan "memblokirnya" bersama dengan rakyat.