Terendam Banjir, Lalin Tol Malang-Pandaan Macet Panjang

PASURUAN - Tol Malang-Pandaan sempat tergenang banjir sehingga membuat kemacetan panjang. Banjir terjadi akibat luapan saluran air di tepi jalan tol, yang masuk wilayah Kabupaten Pasuruan, akibat tak mampu menampung debit air pasca hujan deras Minggu siang (8/12/2024).

Dari informasi yang dihimpun, banjir terjadi di Km 67 B darı arah Malang ke Pandaan, Pasuruan. Air sempat menggenangi jalan tol hingga ketinggian sekitar 50 sentimeter, hingga membuat arus lalu lintas merambat dan kemacetan.

M. Arifin, salah satu pengendara yang melintas mengaku, banjir membuat lajur yang dapat dilalui kendaraan hanya satu saja di sisi kanan. Sedangkan di sisi kiri, air yang mengalir tak mampu lagi ditampung saluran air.

"Saluran airnya penuh hingga meluber ke jalan, dari tiga lajur, cuma satu (lajur) yang paling kanan (yang dapat dilalui)," kata Arifin, kepada MPI, Minggu petang.

Arifin menambahkan, banjir yang menggenangi jalan tol membuat kendaraan tak bisa melaju maksimal. Banyak kendaraan yang melambatkan lajunya, akibat banjir di jalan tol.

"Kalau yang kena (jalan tolnya) sekitar 3 kiloan, habis itu nggak ada. Cuma macetnya tadi memang panjang, (berapa panjangnya ekor) saya nggak tahu, yang jelas lebih lama waktunya tadi di tol," kata dia.