Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terendam Banjir, Lalin Tol Malang-Pandaan Macet Panjang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |21:19 WIB
Terendam Banjir, Lalin Tol Malang-Pandaan Macet Panjang
Banjir di Tol Malang-Pandaan (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

PASURUAN - Tol Malang-Pandaan sempat tergenang banjir sehingga membuat kemacetan panjang. Banjir terjadi akibat luapan saluran air di tepi jalan tol, yang masuk wilayah Kabupaten Pasuruan, akibat tak mampu menampung debit air pasca hujan deras Minggu siang (8/12/2024).

Dari informasi yang dihimpun, banjir terjadi di Km 67 B darı arah Malang ke Pandaan, Pasuruan. Air sempat menggenangi jalan tol hingga ketinggian sekitar 50 sentimeter, hingga membuat arus lalu lintas merambat dan kemacetan.

M. Arifin, salah satu pengendara yang melintas mengaku, banjir membuat lajur yang dapat dilalui kendaraan hanya satu saja di sisi kanan. Sedangkan di sisi kiri, air yang mengalir tak mampu lagi ditampung saluran air.

"Saluran airnya penuh hingga meluber ke jalan, dari tiga lajur, cuma satu (lajur) yang paling kanan (yang dapat dilalui)," kata Arifin, kepada MPI, Minggu petang.

Arifin menambahkan, banjir yang menggenangi jalan tol membuat kendaraan tak bisa melaju maksimal. Banyak kendaraan yang melambatkan lajunya, akibat banjir di jalan tol.

"Kalau yang kena (jalan tolnya) sekitar 3 kiloan, habis itu nggak ada. Cuma macetnya tadi memang panjang, (berapa panjangnya ekor) saya nggak tahu, yang jelas lebih lama waktunya tadi di tol," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080/partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189901/banjir-vbDN_large.jpg
Banjir Rendam 2 Wilayah di Bali, Seorang WNA Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189887/bantuan_disalurkan_via_udara_ke_wilayah_sumut-BurA_large.jpg
Akses Darat Terbatas, Bantuan Disalurkan Via Udara ke Wilayah Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189888/presiden_pks_almuzzamil_yusuf-5xB4_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189866/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-ByS7_large.jpg
Akses Darat Masih Terbatas, BBM dan Elpiji Dikirim Via Udara ke 3 Kabupaten di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189855/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-1neV_large.jpg
Update Bencana Sumatera, 1.016 Orang Meninggal dan 212 Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement