Bus Terguling di Tol Solo-Ngawi, Sejumlah Penumpang Terjepit Body

NGAWI - Bus PO Tiara Mas terguling di ruas Kilometer 568 Tol Solo-Ngawi, Jawa Timur, Selasa (10/12/2024) pagi. Belasan penumpang mengalami luka-luka akibat kecelakaan itu.

Petugas Jasa Marga bersama petugas kepolisian berupaya mengevakuasi puluhan penumpang dari dalam bus yang terguling di ruas Tol Solo-Ngawi, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi.

Sejumlah penumpang yang mengalami luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Bus penumpang PO Tiara Mas bernomor polisi EA 7612 A itu dikemudikan Rizal Caniago (32), warga Solok Selatan, Sumatera Barat.

Peristiwa itu bermula saat bus yang mengangkut 27 penumpang dari Jakarta tujuan Surabaya melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Sesampainya di Kilometer 568-200, bus oleng ke kiri menabrak gadril pembatas jalan dan terjun ke parit tepi jalan tol. Kerasnya benturan membuat bagian depan bus ringsek dan terguling.

Sebagian penumpang terluka karena terjepit body bus yang ringsek. Sementara belasan penumpang yang mengalami luka, kini dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kecelakaan itu diduga karena sopir bus mengantuk.

"Indikasinya sopir itu mengantuk, dari rumah makan daerah Subang, selama ini nyantai-nyantai aja. kejadiannya cepat sekali, saya langsung terhempas ke depan," ujar salah seorang penumpang bus, Arif Mustofa.