WN Prancis dan Korsel Tewas Tertimpa Pohon di Monkey Forest Bali, Begini Kronologi Lengkapnya

BALI- Kronologi dua WNA yakni Funny Justine Christine (32) asal Prancis dan Kim Hyoeun (42) asal Korea Selatan yang tewas tertimpa pohon di objek wisata Monkey Forest Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Dalam peristiwa itu, dua turis tewas.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Jansen Avitus Panjaitan, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 12.25 Wita.

Berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Lilir, Manajer Umum Obyek Wisata Monkey Forest, mengatakan kejadian bermula saat terjadi angin kencang disertai turun hujan di areal objek wisata Monkey Forest Ubud.

Namun tidak lama kemudian, terdengar suara seperti pohon roboh. Setelah diperiksa ternyata pohon beringin, pohon pule, dan pohon kresek di sebelah pura Prajapati objek Wisata Monkey Forest tumbang.

"Saat itu ada banyak wisatawan berkunjung dan melihat hal tersebut, kemudian para wisatawan berlarian menyelamatkan diri, namun ada beberapa orang wisatawan yang tertimpa pohon," ujar Jansen, dikutip, Rabu (11/12/2024).

Dalam rekaman CCTV, terlihat para wisatawan berusaha melarikan diri, namun karena pohon beringin yang tumbang sangat besar, beberapa WNA tersebut pun tertimpa dahan pohon.

Saksi bersama staf objek wisata Monkey Forest dan beberapa wisatawan berusaha menolong korban yang tertimpa pohon tersebut.

Seluruh korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kenak Medika Ubud dengan menggunakan mobil ambulans. Sementara, satu korban luka berat adalah Lee Sunni (43) asal Korea Selatan dirawat di klinik objek wisata Monkey Forest.

Selanjutnya, Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana bersama dan personel tiba di TKP dan langsung melaksanakan evakuasi dan pembersihan pohon tumbang tersebut.