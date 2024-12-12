Advertisement
HOME NEWS NEWS

Viera Lovienta Ungkap Alasan Masuk Kepengurusan DPP Partai Perindo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |00:40 WIB
Viera Lovienta Ungkap Alasan Masuk Kepengurusan DPP Partai Perindo
Viera Lovienta jadi pengurus DPP Partai Perindo (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Erviera Syahnaz Maryam Lovienta alias Viera Lovienta resmi dilantik sebagai Ketua Bidang Pengelolaan Data, Informasi, Opini Publik DPP Partai Perindo periode 2024-2029. Dia menyebut alasannya bergabung di kepengurusan baru ini, karena Partai Perindo merupakan wadah yang baik bagi generasi mudah.

"Karena saya melihat Partai Perindo sebagai platform yang sangat baik bagi generasi muda saat ini, tentunya untuk lima tahun ke depan juga, dan saya melihat banyak sekali generasi muda yang dilantik hari ini yang merupakan harapan baru bagi kita semua," kata Viera kepada wartawan di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

Dia berharap program kerja yang dirancang nantinya dapat menjadi wadah yang ramah dan inklusif bagi anak muda.

"Semoga nantinya program kerja juga sangat friendly terhadap anak muda dan juga mengembangkan potensi anak muda bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh Indonesia," katanya.

Dia menjabarkan karena menjabat sebagai pengelolaan data, informasi, dan opini publik, dirinya dalam beberapa hari ke depan bakal mengurasi data-data yang sangat berpotensi bagai Partai Perindo. 

