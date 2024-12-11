Partai Perindo Lantik Pengurus DPP, Angkie Yudistia: Perkuat Komunikasi Pusat dan Daerah

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Angkie Yudistia menyebut pelantikan pengurus DPP Partai Perindo periode 2024-2029 sebagai langkah partai memperkuat komunikasi antar jajaran pusat dan daerah. Dia menyebut jajaran DPP yang baru dilantik hari ini akan turun ke tengah masyarakat.

"Kita memperkuat pusat, sehingga komunikasi yang baik antara pusat dan daerah DPW DPD ranting dan juga kita harus hadir di tengah masyarakat harus meyakinkan dengan keputusan yang baru wajah wajah baru kita yakin 2029 kita harus berhasil menang," kata Angkie di kantor DPP Partai Perindo, Rabu (11/12/2024).

Usai pelantikan ini, jajaran pusat akan melakukan koordinasi di ke tingkat daerah, untuk menyampaikan program-program Partai Perindo yang pro terhadap rakyat. Dia berharap kepungurusan baru ini semakin solid dan kompak demi kemenangan partai Perindo di tahun 2029.

"kita juga berkoordinasi dengan daerah tentunya wilayah, bagaimana kita meyakinkan program-program kita adalah pro untuk masyarakat dan tentunya kita harus bersinergi dengan baik dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan kalau 381 kader Perindo kini telah duduk di kursi DPRD hasil dari pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Para perwakilan rakyat itu nantinya akan disinergikan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

"Kita juga punya anggota legislatif di 381 DPRD itu menjadi bentuk sinergi kita," tuturnya.

Berikut daftar pengurus DPP partai perindo periode 2024-2029:

- Sekretaris Jenderal

1. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan (Manajer Kantor DPP): Andi Barlianto Asapa, S.H.

2. Dan seterusnya

3. Wakil Sekjen Bidang Protokoler: Rifo Darma Saputra, S.H., M.M.

- Bendahara Umum

1. Wakil Bendahara Umum Bidang Akuntansi dan Aset: Stien Maria Schouten

-Wakil ketua umum I

1. Ketua Bidang Organisasi: Agus Kristianto Djajusman

2. Dan seterusnya

3. Ketua Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai: Gardian Muhammad

-Wakil ketua umum II

1. Ketua Badan Pemenangan Pilkada: Gian Felanroe Pardamean Sitorus

2. Dan seterusnya

3. Korwil Maluku - Maluku Utara: Dody Yudha Toisuta

- Wakil ketua Umum III

1. Ketua Bidang Pengelolaan Data, Informasi, dan Opini Publik: Erviera Syahnaz Maryam Lovienta

2. Dan seterusnya

3. Ketua Bidang Penggalangan Media Sosial: Amos Simanjuntak