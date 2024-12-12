Tewaskan 3 Orang, Bus Masuk Jurang dan Terbakar di Pesisir Barat Diduga Akibat Rem Blong

PESISIR BARAT - Polisi menyebut dugaan sementara kecelakaan tunggal satu unit bus masuk jurang dan terbakar disebabkan rem blong.

Dalam peristiwa yang terjadi Rabu (11/12/2024) malam itu, sopir dan dua dari delapan penumpang yang berada di dalam bus tersebut tewas.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra mengatakan, pihaknya telah menggali keterangan saksi dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian.

"Hasil olah TKP di lokasi kejadian rem pada bus tidak berfungsi sehingga saat bus mundur di tanjakan tidak bisa tertahan dan masuk ke dalam jurang," ujar Alsyahendra, Kamis (12/12/2024).

Menurut Alsya, saat ini kendaraan bus itu masih berada di dalam jurang karena belum dilakukan proses evakuasi.

"Untuk kendaraan bus masih di TKP, belum dilakukan evakuasi," kata dia.

Alsya menjelaskan, bus PO Putra Raflesia ini berangkat dari Provinsi Bengkulu melintasi Lampung dengan tujuan Jakarta.

"Keterangan beberapa penumpang tujuannya ke Jakarta dari Bengkulu," ucapnya.

Sebelumnya, satu unit bus masuk ke dalam jurang sedalam 70 meter di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Akibatnya, bus tersebut terbakar dan menewaskan 3 orang.