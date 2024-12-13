Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bawa Sabu 1,5 Kg, Pria Ini Ditangkap di Pelabuhan Bakauheni 

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |03:05 WIB
Bawa Sabu 1,5 Kg, Pria Ini Ditangkap di Pelabuhan Bakauheni 
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Tim Terpadu Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni bersama Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1,513 kilogram, Jumat 6 Desember 2024.

Penangkapan tersebut berlangsung di area pemeriksaan pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sekitar pukul 11.30 WIB. 

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, barang haram tersebut ditemukan di dalam tas hitam milik tersangka Wira (27), warga Kabupaten Lampung Selatan.

Umi mengungkapkan, penangkapan bermula dari pemeriksaan rutin terhadap bus dengan nomor polisi B 7965 TGD yang melintas dari Pekanbaru menuju Bandung. 

"Saat pemeriksaan, petugas menemukan 15 bungkus plastik besar berisi sabu dalam tas hitam milik tersangka Wira," ujar Umi dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).

Setelah penangkapan awal, kata Umi, Tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan tiga tersangka lain. 

Adapun ketiga tersangka yakni Reymon, Roni, dan Mutiara berhasil diamankan di Hotel Hawaii, Jalan Gatot Subroto, Pekanbaru, Riau pada Minggu 8 Desember 2024.

“Keempat tersangka saat telah dibawa ke Mapolda Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Umi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185887//bareskrim_polri-91PO_large.jpg
Lencana Polisi di Mobil Kurir Ekstasi Terungkap Palsu, Ini Kata Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185823//penangkapan_pelaku_sabu-Os68_large.jpg
Terungkap! Jaringan Narkoba Kampung Berlan Ternyata Gunakan Kode QR untuk Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180374//mensesneg_prasetyo_hadi-xjHs_large.jpg
Prabowo Ingin Perang Total Lawan Narkoba, Istana: Yang Pakai Itu Ndeso!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178678//sabu_diselundupkan_di_masakan_ayam_kecap-AaOu_large.jpg
Pengunjung Lapas Narkotika Nekat Selundupkan Sabu di Masakan Ayam Kecap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358//kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175768//penangkapan_kurir_narkoba-CQNu_large.jpg
Modus Baru! Sabu 12 Kg Disamarkan di Truk Jeruk, Tiga Kurir Diciduk Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement