BNNP Kepri Sita 40 Kg Sabu Jaringan Malaysia

BATAM - Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BNNP) Kepri berhasil mengungkap sindikat narkotika Internasional jaringan Malaysia, di Pantai Nemo Teluk Mata Ikan, Kota Batam, Provinsi Kepri, pada Jumat 29 November 2024.

Kepala BNNP Kepri, Brigjen Hanny Hidayat mengatakan, dari pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan 40 kilogram sabu dari 4 orang tersangka berinisial MD, SY, MS dan MH.

"Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa akan adanya upaya peredaran gelap Narkotika di Pantai Nemo Teluk Mata Ikan, Nongsa. Petugas BNNP Kepri kemudian bergerak menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan," ujar Hanny, Kamis (5/12/2024).

Lanjutnya, petugas melihat dan mencurigai satu orang laki-laki memegang dua buah tas warna hitam dan petugas melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku berinisial MD.