HOME NEWS NUSANTARA

Istri di NTT Pukuli Suami yang Tengah Mabuk dengan Kayu hingga Tewas

Iren Leleng , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |09:35 WIB
Istri di NTT Pukuli Suami yang Tengah Mabuk dengan Kayu hingga Tewas
Ilustrasi
A
A
A

FLORES - Seorang ibu rumah tangga MS (38) di Borong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) nekat menganiaya suaminya YB (47) hingga tewas dengan menggunakan sebatang kayu bakar. 

Kepala kepolisian resor Manggarai Timur, AKBP Suryanto pada Jumat (13/12/2024) pagi mengatakan bahwa peristiwa tragis itu pertama kali terjadi ketika YB dalam pengaruh mabuk alkohol.

Pada Kamis (12/12/2024) sekitar pukul 19.30 wita, MS pelaku saat itu sedang memasak. Kemudian korban YB datang menghampiri istrinya dengan mencaci maki bahkan menendang MS. Setelah itu pelaku (istri) langsung memukul balik korban dengan menggunakan sebatang kayu pada kaki korban sehingga korban langsung jatuh.

Dalam seketika korban langsung berdiri kembali dan berupaya mengambil kayu yang masih menyala di tungku api untuk menyerang pelaku. Namun pelaku langsung  memukul korban pada bagian kepalanya dengan menggunakan sebatang kayu yang mengakibatkan korban mengalami luka parah pada kepala bagian belakang serta mengeluarkan darah dari telinga dan langsung jatuh tidak sadarkan diri.

“Melihat kondisi suaminya (korban) tidak sadarkan diri, pelaku panik dan ketakutan sehingga langsung mengamankan diri ke SPKT Polres Manggarai Timur dengan membawa barang bukti berupa sebatang kayu,” katanya.

Menindaklanjuti pengakuan dari MS, petugas SPKT Polres Manggarai Timur langsung menuju lokasi kejadian kasus penganiayaan tersebut di Kampung Golo Ntoung, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong dan mendapati korban tertelungkup tidak sadarkan diri di halaman rumah dengan berlumuran darah.

Melihat kondisi korban yang tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah di bagian kepala dan juga darah yang terus keluar dari lubang telinganya sehingga anggota piket SPKT Polres Manggarai Timur langsung membawa korban ke RSUD Manggarai Timur di Lehong, Kecamatan Borong untuk dilakukan penanganan medis.

 

Topik Artikel :
NTT KDRT penganiayaan pembunuhan
Telusuri berita news lainnya
