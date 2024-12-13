Senyap! Pasukan Elite Buaya Putih Kostrad Tangkap Pentolan OPM Penyerang Pos TNI

PUNCAK – Satgas Mobile Yonif 323/Buaya Putih Kostrad berhasil menangkap seorang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pelaku diduga terlibat dalam sejumlah tindak kriminal di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

"Tersangka sudah lama menjadi target operasi. Setelah kami memperoleh informasi yang akurat, kami langsung bergerak untuk menangkapnya," ujar Kepala Seksi Intelijen Pasukan Buaya Putih, Letnan Satu Inf Tommy Pradana, Jumat (13/12/2024).

Tersangka diketahui berperan dalam berbagai aksi yang mengganggu keamanan, termasuk penyerangan aparat, penyerangan pos TNI, pembakaran bangunan, dan penembakan warga sipil. Penangkapan ini dilakukan secara terencana dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sekitar.

Komandan Satgas Yonif 323 Kostrad, Letkol Inf Tri Wiratno menambahkan, operasi ini adalah bagian dari komitmen untuk menumpas kelompok separatis yang mengancam stabilitas wilayah Papua.

“Saat ini, tersangka menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang terkait,” ujar Tri Wiratno.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mengancam keamanan nasional akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,"pungkasnya.