Tragis! Pemotor Jadi Korban Tabrak Lari Kepalanya Terlindas, Sang Ibu Menangis Histeris

BANGKALAN - Seorang pengendara motor menjadi korban tabrak lari dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa tersebut terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, di mana kepala korban terlindas kendaraan pelaku.

Ibu korban yang selamat dalam kejadian itu hanya bisa menjerit dan menangis melihat anaknya meninggal dunia dengan luka parah pada bagian kepalanya.

Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Raya Galis, Gunung Gigir, kabupaten Bangkalan. Pengendara motor berinisial AI, warga Kedungdung, Sampang, meninggal dunia dan tergeletak di pinggir jalan.

Sementara, ibu korban yang sebelumnya berboncengan dengan korban, hanya bisa menangis pilu melihat jenazah anaknya. Para pengendara lain dan warga sekitar, pun menolong korban dan menutupi jenazahnya dengan kain.

Dari keterangan saksi, kecelakaan berawal saat korban melaju dengan sepeda motornya dari arah barat dan berboncengan dengan EA, ibu korban.

Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), motor yang mereka kendarai tiba-tiba ditabrak kendaraan roda empat dari arah belakang. Korban AI yang mengendarai motor pun terjatuh ke sisi kanan, lalu terlindas kendaraan pelaku yang langsung melarikan diri ke arah timur.

AI pun tewas seketika dengan luka parah pada bagian kepala. Sementara ibu korban yang membonceng terjatuh ke sisi kiri dan hanya mengalami luka ringan.