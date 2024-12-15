Eks Atlet Sepak bola Mikheil Kavelashvili Dipilih Sebagai Presiden Baru Georgia

TBILISI - Anggota parlemen Georgia memilih Mikheil Kavelashvili, seorang kritikus garis keras Barat, sebagai presiden pada Sabtu, (14/12/2024) yang akan menggantikan petahana pro-Barat di tengah protes besar-besaran terhadap pemerintah atas penghentian perundingan aksesi Uni Eropa bulan lalu.

Partaiberkuasa Mimpi Georgia telah membekukan proses aksesi negara bekas Uni Soviet itu ke Uni Eropa (UE) hingga 2028, memicu protes yang meluas. Jajak pendapat menunjukkan aksesi Georgia ke dalam Uni Eropa merupakan tujuan yang sangat populer di kalangan masyarakat, menurut laporan Reuters.

Kavelashvili, mantan pemain sepak bola profesional, memiliki pandangan yang sangat anti-Barat, dan sering kali bersifat konspirasi. Dalam pidato publiknya tahun ini, ia berulang kali menuduh bahwa badan intelijen Barat berusaha mendorong Georgia ke dalam perang dengan Rusia, yang memerintah Georgia selama 200 tahun hingga 1991.

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di tengah hujan salju ringan di luar gedung parlemen menjelang pemungutan suara presiden. Beberapa orang bermain sepak bola di jalan di luar gedung parlemen dan melambaikan kartu merah di gedung parlemen, sebuah ejekan terhadap karier olahraga Kavelashvili.

Presiden Georgia dipilih oleh dewan elektor yang terdiri dari anggota parlemen dan perwakilan pemerintah daerah. Dari 225 elektor yang hadir, 224 memilih Kavelashvili, yang merupakan satu-satunya kandidat yang dicalonkan.