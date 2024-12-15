Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eks Atlet Sepak bola Mikheil Kavelashvili Dipilih Sebagai Presiden Baru Georgia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |13:39 WIB
Eks Atlet Sepak bola Mikheil Kavelashvili Dipilih Sebagai Presiden Baru Georgia
Mikheil Kavelashvili. (Foto: X)
A
A
A

TBILISI - Anggota parlemen Georgia memilih Mikheil Kavelashvili, seorang kritikus garis keras Barat, sebagai presiden pada Sabtu, (14/12/2024) yang akan menggantikan petahana pro-Barat di tengah protes besar-besaran terhadap pemerintah atas penghentian perundingan aksesi Uni Eropa bulan lalu.

Partaiberkuasa Mimpi Georgia telah membekukan proses aksesi negara bekas Uni Soviet itu ke Uni Eropa (UE) hingga 2028, memicu protes yang meluas. Jajak pendapat menunjukkan aksesi Georgia ke dalam Uni Eropa merupakan tujuan yang sangat populer di kalangan masyarakat, menurut laporan Reuters.

Kavelashvili, mantan pemain sepak bola profesional, memiliki pandangan yang sangat anti-Barat, dan sering kali bersifat konspirasi. Dalam pidato publiknya tahun ini, ia berulang kali menuduh bahwa badan intelijen Barat berusaha mendorong Georgia ke dalam perang dengan Rusia, yang memerintah Georgia selama 200 tahun hingga 1991.

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di tengah hujan salju ringan di luar gedung parlemen menjelang pemungutan suara presiden. Beberapa orang bermain sepak bola di jalan di luar gedung parlemen dan melambaikan kartu merah di gedung parlemen, sebuah ejekan terhadap karier olahraga Kavelashvili.

Presiden Georgia dipilih oleh dewan elektor yang terdiri dari anggota parlemen dan perwakilan pemerintah daerah. Dari 225 elektor yang hadir, 224 memilih Kavelashvili, yang merupakan satu-satunya kandidat yang dicalonkan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974//antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183118//pesawat_hercules_turki-EGyr_large.jpg
Pesawat Hercules Militer Turki Jatuh di Georgia, 20 Tentara Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182991//ilustrasi-DA2B_large.jpg
Pesawat Militer Turki Membawa 20 Orang Jatuh di Georgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174504//bbm_pertamina_pakai_etanol-ylg1_large.jpg
Negara yang Pakai BBM Campuran Etanol, Ini Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983//ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171795//perjanjian_dagang-VHsi_large.png
Indonesia-Uni Eropa Sepakati Perjanjian Dagang, IEU-CEPA Diteken di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement