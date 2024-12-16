12 Orang Ditemukan Tewas Keracunan Karbon Monoksida di Resor Ski Georgia

TBLISI - Dua belas orang tewas akibat keracunan karbon monoksida di sebuah resor ski di Georgia, kata polisi. Pejabat setempat mengatakan bahwa mayat mereka, 11 warga negara asing dan seorang warga negara Georgia, ditemukan di area tidur di atas sebuah restoran di Gudauri, resor ski terbesar dan tertinggi di negara itu.

Polisi mengatakan "tes awal tidak menunjukkan adanya jejak kekerasan pada mayat-mayat itu" dan tampaknya itu adalah kecelakaan, demikian dilaporkan kantor berita AFP.

Sebuah generator bertenaga minyak telah dinyalakan setelah gedung itu padam listrik pada Jumat, (13/12/2024) petugas menambahkan.

Mayat-mayat itu ditemukan pada Sabtu, (14/12/2024) di lantai dua sebuah gedung yang menaungi sebuah restoran India.

Pihak berwenang telah membuka penyelidikan atas insiden itu dan identitas para korban belum dirilis.

Gudauri adalah tujuan wisata populer bagi para penggemar ski dan papan seluncur salju, dengan berbagai kegiatan olahraga musim dingin untuk pengunjung dari semua tingkatan.

Sejarahnya berawal dari abad ke-19 ketika dikenal sebagai pos perdagangan di Jalan Militer Georgia kuno yang menghubungkan Rusia dengan Georgia. Gudauri terletak di pegunungan Kaukasus di wilayah Mtskheta-Mtianeti pada ketinggian sekira 2.200 m (7.200 kaki) di atas permukaan laut dan sekira 120 km (75 mil) di utara ibu kota Georgia, Tbilisi.

(Rahman Asmardika)