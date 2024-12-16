Advertisement
HOME NEWS BALI

Seorang Anak Meninggal Dunia Terseret Banjir di Kabupaten Bangli Bali

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |21:02 WIB
Seorang Anak Meninggal Dunia Terseret Banjir di Kabupaten Bangli Bali
Banjir Melanda Kawasan Bangli Bali. Foto: Dok BNPB.
JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir di Kabupaten Bangli, Denpasar, Bali. Akibatnya, satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menuturkan korban berinisial IKGA (10) ditemukan meninggal usai terseret banjir.

“Yang terseret arus banjir dan ditemukan dalam keadaan MD (meninggal dunia) di Banjar Batu Miyeh, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya Senin (16/12/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima, kata Abdul Muhari, tidak ada warga yang mengungsi serta kerugian materiil akibat peristiwa itu.

“Adapun kondisi mutakhir, diaporkan banjir di wilayah tersebut sudah surut. BPBD Kabupaten Bangli sudah berkoodinasi dengan aparat setempat dan keluarga korban untuk pendataan dan penanganan korban,” ujar dia.

 

