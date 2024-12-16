Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tetangga dari Keluarga yang Tewas Bunuh Diri di Tangsel Gelar Pengajian Doakan Korban

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |04:05 WIB
JAKARTA - Warga sekitar rumah korban satu keluarga yang meninggal dunia di Cirendeu, Tangerang Selatan, karena diduga bunuh diri menggelar pengajian di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan pantauan di lokasi sekira pukul 22.30 WIB, warga sekitar berdatangan ke salah satu rumah saudara dari korban yang tak jauh dari TKP.

Lantutan tahlil hingga doa dipanjatkan kepada korban satu keluarga yang meninggal dunia. Pengajian tersebut pun tak sampai satu jam lebih selesai digelar.

Usai gelar pengajian, warga sekitar pun kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara, berdasarkan informasi yang diterima, jenazah saat ini masih berada di rumah sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses visum et repertum.

Dari pengakuan sejumlah warga, jenazah akan dibawa ke rumah duka Senin (16/12/2024) besok pagi, dan dilanjutkan pemakaman yang tak jauh dari rumah duka.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
