Wali Kota Tangsel Sebut Profesi Tukang Berperan dalam Pembangunan di Daerah

SERPONG – Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyebut, profesi tukang sebagai garda terdepan pembangunan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, pihaknya meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi.

“Tenaga kerja konstruksi memilik peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang aman, berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya di Gedung Galeri Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong dikutip Jumat, (13/2/2026).

Benyamin menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh kompetensi tenaga kerja yang mengerjakannya.

Ia juga menambahkan bahwa sertifikasi menjadi bentuk perlindungan profesi sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi di tengah perkembangan pembangunan yang semakin pesat.

“Kami ingin memastikan para pekerja konstruksi di Tangerang Selatan memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional. Dengan sertifikasi ini, para tenaga kerja memiliki nilai tambah, peluang kerja lebih luas, sekaligus meningkatkan kualitas hasil pembangunan,” terangnya.