Terekam Kamera, Detik-Detik Atap Panggung Pengajian Gus Iqdam Ambruk

BLITAR - Diduga atap tidak kuat menahan debit air hujan, panggung pengajian yang dihadiri oleh Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam) di Desa Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah tiba–tiba ambruk. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa.

Detik-detik peristiwa itu terekam kamera karena disiarkan secara langsung. Di panggung terlihat ada sejumlah personel hadroh yang tengah melantunkan sholawat.

Saat atap panggung ambruk, para personel hadroh itu seketika berdiri dan menyelamatkan diri lantaran panik. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 20.10 WIB, Minggu 15 Desember 2024.

Saat kejadian, Gus Iqdam belum berada di panggung dan masih berada di ruang transit. Hanya panitia dan kru hadroh yang sedang membuka acara berada di atas panggung.

Atas peristiwa tersebut, pihak panitia akhirnya membatalkan pengajian. Diketahui, pengajian tersebut dalam rangka sedekah bumi Dusun Karangrejo, sekaligus rangkaian hari jadi ke-275 Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Pasca kejadian, panggung pengajian kiai kondang asal Blitar itu mulai dibersihkan pemiliknya. Kapolsek Jati AKP Sugiman menyampaikan kronologi diduga ambruknya panggung tersebut disebabkan karena hujan terus menerus pada saat itu dan panggung tidak dapat menahan air sehingga terjadi insiden tersebut.