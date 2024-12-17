Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mary Jane Resmi Diserahkan, Wamenlu Filipina: Kami Akan Mengingat Kebaikan Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |23:28 WIB
Mary Jane
Mary Jane
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan Mary Jane, terpidana mati kasus penyelundupan narkotika kepada pemerintah Filipina. 

Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Urusan Imigrasi Eduardo De Vega mengatakan negaranya akan selalu mengingat kebaikan pemerintah Indonesia karena menyetujui pemindahan terpidana mati, Mary Jane. 

Eduardo menyebutkan, Pemerintah Filipina, berterima kasih secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra atas terlaksananya pemindahan narapidana tersebut.

"Masyarakat Indonesia, anda adalah teman sejati Filipina. Kami akan selalu mengingat kebaikan ini. Terima kasih," ujarnya kepada awak media.

Dalam serah terima itu, pemerintah Indonesia diwakili oleh Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram. 

