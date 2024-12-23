Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Banjir Bandang Melanda Maros, Lima Jembatan Terputus 

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:34 WIB
Banjir Bandang Melanda Maros, Lima Jembatan Terputus 
Banjir Bandang di Maros
A
A
A

JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu, (21/12), sekitar pukul 06.30 WITA. Akibat curah hujan yang sangat lebat, Sungai Walani dan Sungai Cenrana meluap, menyebabkan banjir bandang yang menggenangi beberapa kecamatan di Kabupaten Maros. 

"Bencana ini telah menyebabkan kerusakan yang signifikan di beberapa wilayah, terutama di Kecamatan Camba, Mallawa, dan Cenrana, yang mencakup dua desa, satu kelurahan, serta beberapa desa lainnya," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Senin (23/12/2024).

Kecamatan Camba, yang terdiri dari Desa Pattiro Deceng, Desa Cenrana, dan Kelurahan Mario Pulana, menjadi salah satu daerah terdampak paling parah. Selain itu, beberapa desa di Kecamatan Mallawa, seperti Desa Cenrana, Desa Padaelo, dan Desa Mattampa, serta Desa Limapoccoe di Kecamatan Cenrana, juga mengalami dampak signifikan akibat meluapnya sungai-sungai tersebut. 

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan upaya pencarian dan pertolongan masih terus berlangsung, dengan tim BPBD Kabupaten Maros yang bergerak cepat untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak.

"Saat ini, pendataan korban jiwa dan kerugian materiil masih berlangsung. Berdasarkan data yang diterima BNPB, setidaknya lima unit jembatan dilaporkan terputus, yang mempersulit akses ke beberapa daerah," kata Aam.

 

Halaman:
1 2
      
