Hujan Ringan Diprediksi Guyur Yogyakarta di Malam Tahun Baru

, Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |12:25 WIB

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Daerah Khusus Yogyakarta (DIY) akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, Selasa (31/12/2024).

Dari laman resmi BMKG, kota dan kabupaten di DIY pun diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kota Yogyakarta diprediksi akan serentak mengalami hujan ringan.

Sementara suhu rata-rata di Yogyakarta ada di sisaran 25-32 derajat celcius, dengan kelembapan 60-89%.

(Khafid Mardiyansyah)