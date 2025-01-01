Rumah di Cilincing Terbakar Diduga Akibat Petasan, 1 Orang Terluka

JAKARTA - Rumah tinggal di Jalan Kampung Sawah RT 6/9, Cilincing, Jakarta Utara terbakar diduga akibat petasan saat beberapa menit setelah malam pergantian tahun atau tepatnya pada Rabu (1/1/2025) sekira pukul 00.20 WIB dini hari tadi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 02.06 WIB.

"Objek rumah status selesai pemadaman hijau. Diduga penyebab kebakaran akibat petasan," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Delapan unit pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tidak terjadi perlambatan. Terdapat satu orang yang mengalami luka bakar dan dirujuk ke RSUD Cilincing.

"Pengerahan akhir 8 unit dan 40 personel. Korban satu orang luka bakar," ujarnya.

(Arief Setyadi )