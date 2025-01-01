Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Rumah di Cilincing Terbakar Diduga Akibat Petasan, 1 Orang Terluka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |07:07 WIB
Rumah di Cilincing Terbakar Diduga Akibat Petasan, 1 Orang Terluka
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tinggal di Jalan Kampung Sawah RT 6/9, Cilincing, Jakarta Utara terbakar diduga akibat petasan saat beberapa menit setelah malam pergantian tahun atau tepatnya pada Rabu (1/1/2025) sekira pukul 00.20 WIB dini hari tadi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 02.06 WIB.

"Objek rumah status selesai pemadaman hijau. Diduga penyebab kebakaran akibat petasan," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Delapan unit pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tidak terjadi perlambatan. Terdapat satu orang yang mengalami luka bakar dan dirujuk ke RSUD Cilincing.

"Pengerahan akhir 8 unit dan 40 personel. Korban satu orang luka bakar," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement