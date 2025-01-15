Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pekan Ini, Hamas dan Israel Berencana Lakukan Genjatan Senjata dan Pembebasan Sandera

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |07:31 WIB
Pekan Ini, Hamas dan Israel Berencana Lakukan Genjatan Senjata dan Pembebasan Sandera
Pasukan Israel (foto: dok Reuters)
A
A
A

PEKAN INI, Hamas dan Israel berencana akan melakukan genjatan senjata dan juga membebaskan sejumlah sandera. Menurut pejabat Arab, AS, dan Israel mengatakan, rancangan kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera pada prinsipnya telah disetujui dan jika semuanya berjalan baik, akan diselesaikan oleh Israel dan Hamas pada pekan ini.

"Jika rincian akhir disetujui, dan pemerintah Israel juga memberikan suara untuk menyetujuinya segera setelahnya, implementasi kesepakatan tersebut dapat dimulai akhir pekan ini," kata para pejabat Arab, AS, dan Israel seperti dilansir dari CBS News, Rabu (15/1/2025).

Kesepakatan gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Presiden AS Joe Biden dapat tercapai pada hari-hari terakhir masa jabatannya, dan Presiden terpilih Donald Trump akan mengawasi implementasinya.

Selain itu juga, partai-partai telah mulai menyusun pernyataan publik mengenai keberhasilan dan harapan yang tinggi dari semua pihak.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177866//serangan-c1Zs_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara saat Gencatan Senjata, 26 Warga Gaza Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177793//rafah_gaza-kXai_large.jpg
Media: Tuduh Hamas Langgar Gencatan Senjata, Israel Lancarkan Serangan Udara ke Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177643//warga_palestina_di_gaza-W1HP_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 28 Warga Palestina sejak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177615//truk_bantuan_ke_gaza-EFZV_large.jpg
Bantuan Terhambat Disalurkan ke Gaza Utara lantaran Rute Ditutup dan Jalan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177435//pejabat_militer_houthi-gx5P_large.jpg
Panglima Militer Houthi Tewas Akibat Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177399//gaza-Ei1R_large.jpg
Langgar Gencatan Senjata, Serangan Israel Tewaskan Warga Palestina di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement