Pekan Ini, Hamas dan Israel Berencana Lakukan Genjatan Senjata dan Pembebasan Sandera

PEKAN INI, Hamas dan Israel berencana akan melakukan genjatan senjata dan juga membebaskan sejumlah sandera. Menurut pejabat Arab, AS, dan Israel mengatakan, rancangan kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera pada prinsipnya telah disetujui dan jika semuanya berjalan baik, akan diselesaikan oleh Israel dan Hamas pada pekan ini.

"Jika rincian akhir disetujui, dan pemerintah Israel juga memberikan suara untuk menyetujuinya segera setelahnya, implementasi kesepakatan tersebut dapat dimulai akhir pekan ini," kata para pejabat Arab, AS, dan Israel seperti dilansir dari CBS News, Rabu (15/1/2025).

Kesepakatan gencatan senjata yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Presiden AS Joe Biden dapat tercapai pada hari-hari terakhir masa jabatannya, dan Presiden terpilih Donald Trump akan mengawasi implementasinya.

Selain itu juga, partai-partai telah mulai menyusun pernyataan publik mengenai keberhasilan dan harapan yang tinggi dari semua pihak.