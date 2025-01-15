Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Damai Cartenz Sebut Isu Pengungsian di Distrik Oksop Papua Hoaks

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |12:52 WIB
Satgas Damai Cartenz Sebut Isu Pengungsian di Distrik Oksop Papua Hoaks
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 Kombes Yusuf Sutejo. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Satgas Ops Damai Cartenz memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial tentang adanya pengungsian masyarakat di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, adalah tidak benar atau hoaks. Narasi tersebut diketahui menggunakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan situasi sebenarnya.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025 Kombes Yusuf Sutejo, menyatakan bahwa kondisi wilayah di Distrik Oksop saat ini kondusif. 

“Beberapa warga yang berpindah ke tempat yang lebih aman pada akhir November 2024 telah kembali ke Distrik Oksop dan beraktivitas seperti biasa sebelum Natal. Informasi yang beredar saat ini adalah berita hoaks yang sengaja disebarkan untuk memprovokasi,” kata Yusuf, Rabu (15/1/2024).

Yusuf meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan isu yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

