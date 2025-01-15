Pohon Tumbang dan Longsor Tutup Jalan Utama di Malang, Alat Berat Dikerahkan

MALANG - Akses jalan raya darı Kepanjen, Kabupaten Malang ke selatan tertutup usai longsor di kawasan Gunung Geger, Kecamatan Pagak. Selain longsor, terdapat pohon besar yang tumbang menghalangi jalan raya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan membenarkan adanya dua titik jalan raya antara Kepanjen ke Pagak, hingga jalur selatan yang terganggu akibat longsoran dan pohon tumbang.

"Kejadian berlangsung usai hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi disertai angin sejak Selasa sore kemarin (14/1/2025), hingga malam," ucap Sadono Irawan, Rabu (15/1/2025).

Akibat hujan deras ini terjadi pohon tumbang berdiameter besar yang menutup jalan, pada Selasa malam (14/1/2025). Sementara longsor terjadi pada Rabu dini hari (15/1/2025) tak jauh dari lokasi pohon tumbang, tepatnya di Jalan Raya Desa Sumberrejo, kawasan Gunung Geger, Watu Gandul, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang.

"Longsoran dan material pohon yang tumbang menutup sebagian jalan Gunung Geger menuju Pagak," kata Sadono.